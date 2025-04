Julia y Adriana, la vida se abre camino en medio del apagón en Córdoba

Dar a luz en pleno apagón. La vida que se abre paso pese a la adversidad. Jesús Morales y Celia Gómez, empleado en un almacén y fisioterapeuta de Palma del Río, son dos padres primerizos que ayer se enfrentaron a uno de los días más importantes de sus vidas en unas circunstancias excepcionales. Aunque en teoría se esperaba que el parto tuviera lugar el 3 de mayo, los dolores y contracciones se adelantaron, lo que les llevó a acudir al hospital San Juan de Dios de Córdoba unos días antes. Ingresaron el domingo, pero la dilatación fue lenta y no fue hasta este lunes a las 13.30 horas cuando fueron trasladados al paritorio. Jesús acompañó a su mujer en todo momento y según cuenta, "nos enteramos del apagón en el paritorio, por los comentarios porque hasta ese momento no habíamos notado nada". No le dieron demasiada importancia. "Nuestra atención estaba en el parto, no pasamos miedo ni hemos estado especialmente nerviosos porque aparentemente, todo estaba normal", explican.

Julia, recién nacida. / A. J. GONZÁLEZ

La luz se fue una hora antes y en el hospital solo hubo unos segundos de corte antes de que saltaran los grupos electrógenos. La pequeña Julia vino al mundo muy rápido, a las 13.53 horas, ya estaba en brazos de su madre, recuerda Jesús, que empezó a ser consciente de la dimensión del apagón horas después. "Dentro del hospital, todo iba normal, el wifi iba bien y todo, yo pude comunicar a mis padres y a los de ella que la niña venía de camino y ellos se vinieron para acá", comenta. La hermana de Celia vive en Murcia y con ella no fue posible hablar durante toda la tarde. "En el tema de las comunicaciones, fue todo un poco caos porque después del parto fuimos avisando como pudimos por WhatsApp y había mucha gente que no podía contestar, algunos no han tenido el teléfono disponible hasta por la mañana, tampoco podíamos llamar por teléfono".

Son muy conscientes de que todo fue sobre ruedas gracias a los generadores de luz, que permitieron que la situación fuera lo más normal posible. "Lo único que notamos fue la falta de aire acondicionado en el paritorio", explica Jesús, "Celia pasó un poco de calor hasta por la mañana cuando lo hemos vuelto a encender, pero nada más". En medio del caos causado por el apagón eléctrico, ellos han pasado una noche tranquila en la que han podido descansar. "La niña come y duerme mucho, apenas ha llorado", ha comentado su padre. Según fuentes del hospital, durante el día de ayer nacieron en el hospital tres bebés, uno de ellos durante la noche y por cesárea.

Adriana se adelanta y nace en pleno apagón

Carmen Valera y Antonio Arroyo, ambos de Puente Genil, son los padres de Adriana, la segunda de sus hijas. En su caso, el parto tuvo lugar en el hospital Reina Sofía por la tarde. Ellos llegaron a Córdoba después de que Carmen rompiera aguas y el nacimiento de la niña se precipitara. "Tenía una cesárea programada para este miércoles porque venía de nalgas, pero se ve que quiso nacer antes", bromea.

Adriana nace en pleno apagón. / MANUEL MURILLO

Después de desayunar, notó que rompía la bolsa y llegaron al hospital a las 11 horas, poco antes de que se produjera el apagón. "Me llevaron a monitores y cuando volví a la habitación vi en la televisión lo que estaba pasando", comenta. A las 18 horas, la bajaron al quirófano para la cesárea. "Yo no pasé miedo, entré tranquila, pero se notaba que había tensión y que el personal estaba un poco agobiado porque los teléfonos internos no funcionaban y no había celadores para llevar y traer a los enfermos", recuerda, "insistían en que solo se llevara a quirófano a los casos muy urgentes, como el mío, porque mi cesárea no podía esperar". Adriana nació a las 18.38 horas como un regalo anticipado del día de la madre. "Este parto no ha tenido nada que ver con el primero, el de mi hija Alison, pero el premio en los dos casos ha sido ver a mis dos niñas".

La noche fue más caótica que la tarde, explica, "porque ingresaron a muchos enfermos con respiradores en el Materno Infantil e incluso la cama de al lado de mi habitación se la llevaron para un paciente", comenta. Pese a todo, los padres de la pequeña han podido descansar gracias a la colaboración de la niña. "Es comilona y apenas llora", asegura. Se ve que en medio del caos nacen bebés tranquilos.

