El foco de contagio de Doña Mencía estuvo en el colegio e instituto de la localidad. Lo ha confirmado esta mañana en rueda de prensa el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha informado de que todo indica que los contagios de coronavirus se produjeron a partir de la cepa británica, aunque se está estudiando en este momento, que tiene una mayor incidencia en la población infantil y una mayor contagiosidad. Según Aguirre, esta situación ha hecho que si bien la tasa de incidencia acumulada haya superado los 7.000 casos por cien mil habitantes (actualmente se encuentra en 6.630,6), no se haya traducido en un incremento de los ingresos hospitalarios. En este caso, la incidencia se traduce en que para una población de 4.615 personas, hay 306 casos acumulados en los últimos 14 días, de los cuales 60 corresponden a la última semana.

En opinión del consejero, "se han adoptado las medidas necesarias como aislar el pueblo, eliminar toda la actividad no esencial, cerrar los centros educativos durante diez días, salvo la guardería donde no había casos", por lo que considera que la situación está bajo control. "Se está llevando a cabo un seguimiento normal y lo que está claro es que ha tenido poca repercusión clínica", ha detallado.

En cuanto a la presencia en Andalucía de la cepa británica, Jesús Aguirre ha indicado que es la predominante en este momento en la comunidad, ya que el 64% de los contagios son atribuibles a esta variante del coronavirus aunque su expansión se encuentra en fase de meseta tras un repunte en semanas pasadas. Respecto a otras cepas, ha informado de que se han detectado cuatro casos de la cepa ugandesa, de los cuales solo hay un paciente que continúa en este momento con seguimiento clínico además de ocho casos de una cepa nueva a la que no se ha puesto nombre. De esos 8 casos, 4 han sido por contagio primerio y otros cuatro derivados de una persona que había dado positivo. "Esta cepa nueva es más contagiosa, pero no más virulenta", ha aclarado Aguirre, que también ha informado de que la cepa sudafricana está aumentando su presencia, aunque no ha dado datos al respecto.