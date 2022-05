Apologistas de la esclavitud

Ha causado un gran escándalo el que en una boda entre la aristocracia peruana y la española se haya escenificado, para dar realce a la ceremonia, la presencia de gran número de esclavos atados y semidesnudos. Escándalo muy farisaico para muchos, porque sigue imperando allí esa mentalidad, aunque a veces se exprese con parábolas literarias.

Así lo comprobamos en quien nada menos que pretendió presidir el mismo Perú, Vargas Llosa, que en un reciente artículo alaba a Sócrates, no por su filosofía, sino porque se sometió nada menos que a una muerte injusta para obedecer en todo a las leyes de su país; es decir, a la esclavitud generalizada de una dictadura, como lo fue ya la de los tan idealizados incas. Esclavitud también de larga tradición hispana, como dispuesta por Dios. No sólo se aprueba la esclavitud a cada momento en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, con el «Quien sea esclavo no quiera dejar de serlo» de san Pablo. España, recordémoslo, fue de los últimos países europeos (como también la «Santa» Sede) en abolir la esclavitud, forzada por Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, contra toda la enseñanza y práctica legal de la esclavitud de la Biblia.