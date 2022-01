Pertenezco al servicio de limpieza del Hospital del Valle de los Pedroches. Junto con mis compañeras y compañeros llevamos en huelga desde el día 18 de este mes, por un convenio justo, para no perder nuestros derechos con esta estrategia de «intervención no demorable» y que está jugando con nuestra empatía. La dirección de este hospital, que no nuestra empresa, observamos que las intervenciones en quirófanos son las mismas, pero todo lo que ayer era demorable hoy es urgente, manipulando los servicios mínimos. Solo queremos que los que durante esta locura de pandemia nos habéis apoyado y aplaudido, hoy no nos olvidéis. Gracias.