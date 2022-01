El padre de Novak Djokovic ha llamado a su hijo «un líder del mundo libre», pero en realidad «¡es un niño muy travieso!». y al igual que el personaje de ‘La vida de Brian’ tiene muchos seguidores descarriados y al final será acosado por las burlas y las críticas en el tribunal de la vida.

En una nota más seria, hay una sugerencia de que mientras su apelación de visado está en los tribunales, podrá jugar en el Abierto de Tenis de Australia a pesar de que aparentemente no está vacunado. Está recluido en un hotel para inmigrantes detenidos con muchos refugiados que han estado en cautiverio durante casi 10 años en algunos casos. ¿Por qué se le podría permitir ir a ‘trabajar’ cuando las otras personas no pueden trabajar, irse o quedarse con algún miembro de la familia local? Seguramente no es porque no puedan jugar al tenis.

Sería más justo si todos fueran tratados de la misma manera sin importar la riqueza, el estatus, la cultura, la raza o su clasificación en el tenis.