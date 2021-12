¿Alguien sabe un teléfono de Asisa donde te atiendan? ¡Qué vergüenza! Y lo digo sin ningún reparo, porque llevo cuatro días con llamadas reservadas como testimonio de que no miento. Y todo para pedir una simple autorización para que, dado mi estado actual, vengan a ponerme la vacuna de la gripe. Cada día con el teléfono en espera que cuando llevo media hora, se corta y vuelta a empezar. Hoy, al fin un humano me habló para decirme que me tenían que autorizar la delegación de Córdoba. Cuando me dio el número era el mismo con el que estaba hablando. Un auténtico disparate. Busco en Internet y encuentro un número. Llamo y me dicen que es la oficina comercial y que no saben nada. Que llame al dichoso número de autorizaciones, ja. No obstante lo intento, pero me han vetado: no puedo llamar. ¡Ah! Me dijeron que la pida por correo electrónico y resulta que hace un mes hice una pregunta y sigo esperando respuesta. ¿Es posible que nadie sancione o vigile el funcionamiento de compañías privadas que cobran más que bien? Resultado: subida de tensión, impotencia y con la vacuna esperando. Leo comentarios de la página y todo son indignadas reclamaciones. ¿Qué hacer? Si alguien lo sabe que píe y le estaré agradecida.

*Córdoba