Hacía tiempo que no salía de compras más allá de lo imprescindible, pero hoy tenía que adquirir unos regalos. Quizá le parezca una tontería, pero he percibido más amabilidad y mejor trato en todos los comercios que he visitado. No sé si es la crisis, la pandemia o más profesionalidad, pero da gusto y quería reseñarlo.