El Torneo Ciudad de Córdoba de gimnasia reunirá a 1.353 deportistas

La tradicional fiesta anual de la gimnasia rítmica ya se acerca. Los días 1 y 2 de noviembre tendrán lugar en Vista Alegre el Campeonato de Andalucía de Conjuntos y el Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano. La presentación del cartel contó con la asistencia de la presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, de la diputada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, de la vicepresidenta de la Federación Andaluza de gimnasia y presidenta del club Liceo, Marisol Lozano, y de la vicepresidenta del mismo club, Lola Ruano.

La competición se desarrollará en la modalidad de conjuntos de gimnasia rítmica del circuito Precopa, Copa, Base y Absoluto (la máxima categoría de estas competiciones). También se celebrará la Copa Base Individual. Participarán equipos de Andalucía y del resto de España en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, júnior y sénior. Las edades de las deportistas están comprendidas entre los 6 a los 18 años. También se celebrará la Copa Federación de Gimnasia Estética de Grupo.

Las participantes

Un total de 1.353 gimnastas de 101 clubes realizarán sus ejercicios a lo largo de un intenso fin de semana, pues habrá competición el sábado y el domingo en jornadas de mañana y tarde. Más de 3.000 espectadores se espera que pasen por las gradas de Vista Alegre.