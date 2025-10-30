Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gimnasia

El Torneo Ciudad de Córdoba de gimnasia reunirá a 1.353 deportistas

La competición será llevada a cabo los días 1 y 2 de noviembre en Vista Alegre

Un grupo de gimnastas realizan un ejercicio en la edición del pasado año del Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano.

Un grupo de gimnastas realizan un ejercicio en la edición del pasado año del Torneo Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La tradicional fiesta anual de la gimnasia rítmica ya se acerca. Los días 1 y 2 de noviembre tendrán lugar en Vista Alegre el Campeonato de Andalucía de Conjuntos y el Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Mohedano. La presentación del cartel contó con la asistencia de la presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, de la diputada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, de la vicepresidenta de la Federación Andaluza de gimnasia y presidenta del club Liceo, Marisol Lozano, y de la vicepresidenta del mismo club, Lola Ruano.

La competición se desarrollará en la modalidad de conjuntos de gimnasia rítmica del circuito Precopa, Copa, Base y Absoluto (la máxima categoría de estas competiciones). También se celebrará la Copa Base Individual. Participarán equipos de Andalucía y del resto de España en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, júnior y sénior. Las edades de las deportistas están comprendidas entre los 6 a los 18 años. También se celebrará la Copa Federación de Gimnasia Estética de Grupo.

Noticias relacionadas y más

Las participantes

Un total de 1.353 gimnastas de 101 clubes realizarán sus ejercicios a lo largo de un intenso fin de semana, pues habrá competición el sábado y el domingo en jornadas de mañana y tarde. Más de 3.000 espectadores se espera que pasen por las gradas de Vista Alegre.

Participantes en el torneo cordobés del 2024.

Participantes en el torneo cordobés del 2024. / Víctor Castro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents