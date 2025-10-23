El Imdeco premia a las promesas del deporte en la Gala Jóvenes Talentos

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) organizó la segunda edición de la gala Jóvenes Talentos Deportivos 2025. El acto tuvo lugar en el Teatro Góngora con la presencia de cerca de 80 jóvenes deportistas galardonados. El Imdeco premió a jóvenes deportistas que han logrado en los últimos meses medallas en campeonatos nacionales o que han sido internacionales con las selecciones españolas. También a equipos que subieron al podio en los campeonatos de España. La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba ha colaborado en la puesta en marcha de esta iniciativa.

El árbitro olímpico de baloncesto Antonio Conde, el nadador adaptado internacional Paco Salinas y la atleta campeona de Europa de maratón Fátima Ouhaddou apadrinaron la gala. La presidenta del Imdeco, Marián Aguilar, la presidió.

Hubo deportistas premiados en doce modalidades. Entre los reconocidos se encontraron los nadadores Alejandra Gamboa, Adriana Mellado, Ernesto Torrico, Pablo Millán, Rafael Carrillo, Antonio José Ruiz, Cayetana Villanueva, Sergio Rojas, Macarena López, Lucía Puertas (Navial), el equipo alevín masculino del propio club de Vista Alegre, Álvaro Lloris y Helena Castillo (Natación Córdoba) e Izan Pino, Raúl Palomino y Natalia Segura (Fidias).

Los deportistas reconocidos

El balonmano aportó dos premiados del Córdoba BM: el jugador Pablo Sánchez y el equipo alevín femenino campeón de España. El baloncesto contó con galardonados del Cordobasket (Jesús Arroyo, Martina Pardo y Marta Lopera), CB Ciudad de Córdoba (Marta Carmona, Alberto Fernández, Gonzalo Luque, Marta Carmona, Manuel Siles y Hugo Sánchez), Colegio Virgen del Carmen (Alba Madrid y Manuel Camacho), Siglo XXI (Nerea Cordón) y Universidad de Maryland (Guillermo del Pino).

El Academia Voleibol Córdoba contó con seis premiados, los jugadores Germán Quintero, Pablo Luna, Rafael Sierra, Alberto Rodríguez y los equipos alevín y cadete masculino. Tres ajedrecistas recogieron sendos reconocimientos: Marta Frías (Reina del Brillante), Laura Herrero (Figueroa) y Bernardo César Maestre.

También fueron premiados Antonio Romero y Laura Molina (parakicboxing), la gimnasta del GR Séneca Sara Aguayo, el jugador de tenis de mesa Sergio Muñoz, la jugadora de pádel Nerea Guerrero (Club La Torrecilla), el deportista de powerchair Aarón Torralbo (Los Atómicos), la futbolista Alba Cerrato y la jugadora de fútbol sala África Lozano.