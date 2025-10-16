El baenense Alberto Mora gana la corona andaluza en Open Arena

El tenista baenense Alberto Mora logró el título andaluz Sub-15 de tenis en la competición celebrada en las pistas cordobesas de Open Arena. La promesa cordobesa derrotó en la final al sevillano Pablo Martín por un contundente 6-1 y 6-2.

Mora sumó cinco triunfos a lo largo del torneo. El cordobés, que venía de estar alejado varios meses de las pistas por una lesión de rodilla, debutó superando por un doble 6-2 al gaditano Roberto Vázquez. A continuación superó al almeriense Alberto Hernández por 6-4 y 7-6 (9-7).

Los duelos definitivos

Ya en cuartos de final derrotó al sevillano Carlos Ferre por 6-1 y 6-3. El pase al partido por el título se lo ganó superando al también hispalense Álvaro Cepeda por 6-1 y 6-2. En la final ganó por 6-1 y 6-2 a Pablo Martín, por lo que acabó llevándose el título sin ceder un solo set. Las pistas de Open Arena recibieron también los campeonatos andaluces Sub-9 y Sub-11, por lo contó con la presencia de cerca de un centenar de jugadores.