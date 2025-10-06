Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

Una victoria agónica ante Almería da el oro a la selección Córdoba de balonmano en la final de Almuñécar

El conjunto cordobés vence por 5-3 en la tanda de penaltis del encuentro por el título

La selección cordobesa cadete celebra la victoria en la final del Campeonato de Andalucía.

Antonio Raya

Córdoba

La selección cordobesa cadete masculina de balonmano logró el oro en el Campeonato de Andalucía de Almuñécar. La escuadra cordobesa derrotó en los cuartos a Jaén (35-5) y en seminales a Málaga (37-23). Ya en la final, Córdoba y Almería empataron a 29. En la tanda de penaltis vencieron los cordobeses por 5-3.

El conjunto cordobés estuvo formado por jugadores de los clubes Milar Córdoba BM, Silbon La Salle, Cajasol Ángel Ximénez y ARS Palma del Río. Carlos López ejerció de técnico.

Cuartos puestos en infantiles

Las selecciones provinciales venían de conseguir sendas cuartas plazas en el Campeonato de Andalucía infantil masculino y femenino. De esta forma han demostrado que siempre compiten con las provincias andaluzas con más tradición.

