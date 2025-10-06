Una victoria agónica ante Almería da el oro a la selección Córdoba de balonmano en la final de Almuñécar

La selección cordobesa cadete masculina de balonmano logró el oro en el Campeonato de Andalucía de Almuñécar. La escuadra cordobesa derrotó en los cuartos a Jaén (35-5) y en seminales a Málaga (37-23). Ya en la final, Córdoba y Almería empataron a 29. En la tanda de penaltis vencieron los cordobeses por 5-3.

El conjunto cordobés estuvo formado por jugadores de los clubes Milar Córdoba BM, Silbon La Salle, Cajasol Ángel Ximénez y ARS Palma del Río. Carlos López ejerció de técnico.

Cuartos puestos en infantiles

Las selecciones provinciales venían de conseguir sendas cuartas plazas en el Campeonato de Andalucía infantil masculino y femenino. De esta forma han demostrado que siempre compiten con las provincias andaluzas con más tradición.