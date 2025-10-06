Nerea Guerrero sube al podio en el Campeonato de España de pádel

La cordobesa Nerea Guerrero (Club de Pádel La Torrecilla) fue una de las componentes de la selección andaluza absoluta de pádel que logró la plata en el Campeonato de España de Mallorca.

Guerrero, todavía en edad júnior, sumó su segunda medalla con las selecciones andaluzas en menos de un mes, ya que anteriormente logró la plata en el Campeonato de España de Menores.

Los resultados del campeonato

La selección andaluza absoluta derrotó a Aragón en los cuartos por 5-0, cayó en semifinales contra Cataluña (0-5) y superó a Baleares (5-0) en el duelo por el bronce. El equipo masculino acabó quinto.