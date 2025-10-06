Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pádel

Nerea Guerrero sube al podio en el Campeonato de España de pádel

La jugadora júnior del Pádel La Torrecilla gana el bronce con la selección andaluza absoluta

Componentes de la selección andaluza absoluta femenina de pádel.

Componentes de la selección andaluza absoluta femenina de pádel. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Córdoba

La cordobesa Nerea Guerrero (Club de Pádel La Torrecilla) fue una de las componentes de la selección andaluza absoluta de pádel que logró la plata en el Campeonato de España de Mallorca.

Guerrero, todavía en edad júnior, sumó su segunda medalla con las selecciones andaluzas en menos de un mes, ya que anteriormente logró la plata en el Campeonato de España de Menores.

Los resultados del campeonato

La selección andaluza absoluta derrotó a Aragón en los cuartos por 5-0, cayó en semifinales contra Cataluña (0-5) y superó a Baleares (5-0) en el duelo por el bronce. El equipo masculino acabó quinto.

TEMAS

