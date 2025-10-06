Adrián García conquista una plata en el Campeonato de España sub 16

El atleta del Club de Atletismo Cordobés Adrián García formó parte de la selección andaluza sub 16 masculina que logró la plata en el Campeonato de España de La Nucía. García compitió en salto de altura, modalidad en la que ocupó el segundo lugar con una marca de 1,84 metros.

El conjunto andaluz masculino estuvo muy cerca del oro, ya que logró 263 puntos, los mismos que Castilla y León, la selección campeona. Galicia acabó tercera con 245. Andalucía acabó cuarta en mujeres.

García es uno de las principales promesas de la entidad que preside Manuel Sánchez Parra, un club que en junio de 2026 debutará en la Primera División Nacional por equipos, la segunda categoría nacional de esta disciplina.