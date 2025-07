Marta Frías, la nueva promesa del ajedrez cordobés que con nueve años ya es campeona de España

El ajedrez cordobés cuenta con una nueva promesa. Se trata de Marta Frías, una ajedrecista de 9 años del club Reina del Brillante que se acaba de proclamar campeona de España sub 11 en el evento celebrado en Vícar (Almería).

La cordobesa inició su participación compitiendo en la categoría sub 10. Tras un exigente torneo concluyó en la tercera plaza. Una vez acabadas las partidas de la categoría sub 10 se animó a participar también en la sub 12. Entre las ajedrecistas menores de 12 años repitió en la tercera posición, siendo la mejor entre las inscritas sub 11.

Una promesa emergente

Frías ha ratificado así que es una de las más firmes promesas del ajedrez provincial, pues ha conseguido unos excelentes resultados en apenas tres años de práctica de esta modalidad deportiva. Hace dos años participó por primera vez en un campeonato nacional, logrando entonces el bronce en la categoría sub 8. La presente temporada la comenzó proclamándose campeona andaluza sub 10 de ajedrez y de ajedrez rápido. Ahora ha sumado un oro y un bronce en el Campeonato de España.