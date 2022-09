Además de alcalde de uno de los municipios más extensos de España y el décimo en población, es usted el regidor de uno de los cascos históricos Patrimonio de la Humanidad más poblados. Solo eso ya suena ‘fuerte’... e implica responsabilidad, ¿no?

Y un casco histórico de los más extensos de Europa. Y sí... sobre todo supone responsabilidad. Por ejemplo, ante ese proceso del que se viene hablando hace tiempo de la gentrificación, que vacía de vecinos los cascos históricos. En Córdoba, afortunadamente, a las cifras de población me remito, ese proceso no se ha generalizado. Ciertamente, hay algunas calles, por ejemplo en el entorno más inmediato de la Mezquita-Catedral, donde sí se puede dar ese fenómeno; lo que hay que intentar es que no se extienda. Hay que ponerle coto. ¿Cómo? En el reciente congreso internacional de Ciudades Patrimonio, en Quebec, hacía una reflexión que la transmito aquí: Nuestra responsabilidad es cumplir con los retos que nos ponen los vecinos. No con los que puedan poner las piedras, la historia, la arquitectura... El reto lo pone el vecino del Casco Histórico. Hablo de movilidad, medio ambiente, acceso a energías renovables, limpias y baratas... El objetivo es hacer esta zona atractiva para quienes viven en ella.

Buen resumen, pero vayamos por partes. El Centro Histórico ha estado este mes inquieto por incidentes de seguridad, particularmente uno que se grabó y se hizo viral en redes. Se dice que son incidentes puntuales, pero también es verdad que se están haciendo más ‘frecuentemente puntuales’. Al menos así lo perciben los vecinos.

De un compañero del PP, que fue concejal en este Ayuntamiento y alcalde de Montilla, el comisario Federico Cabello de Alba, aprendí una cosa: ante sensaciones de inseguridad por parte de los ciudadanos hay que dar una solución igual a si se tratase de un problema continuado de seguridad. Todo se disparó con ese vídeo que mencionas que se hizo viral. ¿Qué hemos hecho? Pues pusimos un refuerzo de seguridad ya en el primer fin de semana. Y, francamente, incidencias de seguridad, la verdad es que no hubo. Estuvimos controlado terrazas, horarios... pero problemas de seguridad no hay en el Casco Histórico. Yo vivo en otra zona alejada del Centro y también veo, muy de vez en cuando, motos que van pasadas de rosca, un contenedor quemado, una señal arrancada... Pero hay que diferenciar lo que es un problema de civismo de un problema de seguridad.

Ya ha tocado el tema de la llamada ‘gentrificación’, ese riesgo de que el casco urbano se convierta en un parque temático. Sin embargo, hay quien opina que ya se ha perdido la batalla.

Cuando se acercan las elecciones quizá se intenta por parte de la oposición exagerar (sonríe). El Casco Histórico con el centro comercial tiene 37.000 habitantes y es muy amplio. Santa Marina, San Lorenzo, el entorno de San Nicolás o La Trinidad, San Pablo, La Magdalena... Son barrios donde no hay problemas de gentrificación, de vacío de población, de falta de equipamientos educativos o sociales, ni siquiera de falta de actividad comercial. Son barrios muy vivos. Basta con darse un paseo ahora mismo junto al Ayuntamiento y se percibe, no hace falta que venga un experto. ¿Dónde puede que tengamos problema? En diez, en una docena de calles junto a la Mezquita-Catedral, que como en todas las ciudades con un gran monumento son sitios muy apetecibles para la hostelería, para alojamientos, para negocios hoteleros y comerciales. Y es hasta cierto punto comprensible, y con ello no lo estoy justificando, que exista un vacío de vecinos en ese entorno inmediato. Pero ya lo he dicho antes, lo que hay que procurar es que eso no se extienda, que haya más vida, más comercio, negocios, más vida social, más equipamientos públicos (ahí tiene un centro de salud modélico en la calle Lucano)... y no entrar en falsas polémicas sobre el turismo bueno o el turismo malo, porque hay mucha gente que se gana el pan con ello.

Ha hablado del comercio. ¿Es compatible mantener el pequeño comercio tradicional frente a tantas franquicias y hasta con alguna nueva gran o mediana superficie planteada? Lo digo por los planes para reabrir el antiguo Simago.

Vamos a hacer la pregunta al revés: Si mañana dijeran que cierra El Corte Inglés de Ronda de Los Tejares, y esperemos que jamás sea así (hace el gesto de tocar madera)... ¿Eso sería bueno o malo para el comercio local? Yo creo que todos vemos claro que arruinaría a muchos negocios pequeños. Si hablamos de superficies que están integradas y enlazadas en el Centro con el comercio tradicional, lo que hace es traerte más gente. He visto una posición dividida (respecto a Simago). Pero hay otra cosa que quiero dejar clara: No estamos hablando de instalar una nueva superficie comercial, sino de reabrir un local ya instalado. Ese local nunca ha dejado de tener uso comercial, ni siquiera con la innovación del PGOU. Es más, tiene licencia en vigor de uso comercial (no está caducada) y mañana si se quiere puede abrir la persiana. No creo que eso pueda crear polémica y servir de debate de si es bueno o malo para el comercio, porque lo que no crea riqueza de ningún tipo ni atrae a nadie es un local cerrado con carteles, cartones y pinturas en los cristales. Ese vacío sí que le hace daño al comercio que está al lado.

Cambiando de tema: es difícil en un casco histórico tan enorme dar cobertura de servicios municipales. en general, de cualquier servicio público o privado. ¿No?

Es un problema común a todos los cascos históricos, aunque más para nosotros con una zona monumental afortunadamente tan enorme y con tanta población. Además, el equilibrio que hay en el Casco Histórico es muy delicado, cualquier pieza que muevas, cualquier calle que cortes, afecta a todo el Centro. Si vives en un barrio de expansión y una calle está cortada, rodeas la manzana y llegas por detrás. Pero eso no ocurre en el Casco Histórico, una calle que se corte obliga a hacer un plan de tráfico enorme conjugando calles peatonales, otras con restricciones de movilidad, zonas Acire... Y en servicios privados ciertamente el Casco Histórico es menos atractivo porque hay que invertir más para llegar a menos vecinos que si llegas a un edificio de los nuevos barrios y enchufas a la red preinstalada de un bloque. Para ello se creó una Concejalía del Casco que se dedica en esa parte, porque ya tiene más responsabilidades, a atender los vecinos, a estar pendientes de las obras... De entrada, ya hay una persona responsable de todo ello y, luego, tendremos que ir dotando cada vez de más medios a esa concejalía.