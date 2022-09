Lo de que lo mejor del Alcázar Viejo, del Casco Histórico, es su gente... ¿no es a veces un tópico?

Pues no. Lo mejor es la gente. En mi barrio y en cualquier sitio, lo mejor son las personas. Lo que tiene añadido el Casco Histórico es su valor patrimonial único, su trazado urbano... cosas que condicionan, eso sí, la forma de vida del vecindario.

Y respecto a la cultura, ¿se ha mitificado ese concepto de ‘cultura popular’?

Yo creo que la cultura es solo cultura. Hay facetas más relacionadas con unos colectivos pero yo no acabo de entender qué es cultura popular. ¿Son los Patios? También es un fenómeno cultural internacional. ¿Que en los barrios tengamos celebraciones? ¿Que haya música en las plazas? ¿Que Cosmopoética se viva también en la calle?... Todo eso es gran cultura, además de cultura popular. Cultura es cultura, lo importante es que llegue a toda la ciudadanía.

¿Y ésa es la filosofía del Museo Arqueológico de Córdoba?

Bueno... sí. Lo que intentamos este equipo, desde hace veinte años, es que se entienda que este patrimonio es de toda la ciudadanía. Es una riqueza que ayuda a conocernos a nosotros mismos, por qué vivimos como vivimos, qué costumbres tenemos... Todo ello podemos llegar a transmitírselo a toda la ciudadanía y a los visitantes por cómo tratamos transversalmente los programas. Pero también valores actuales: la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusión... Y lo que me tiene más contenta es ver que la gente de Córdoba vuelve a «su» museo y repiten en muchas actividades. Sobre todo queremos transmitir que Córdoba ha sido siempre un lugar de encuentro, con muchas culturas que ahora son parte de nosotros mismos. Esa diversidad la mostramos a lo largo de nuestro relato.

Pues, dígame, ¿qué citas inmediatas tienen en el Arqueológico?

En octubre, Flora. Somos uno de los escenarios del certamen de arte contemporáneo floral desde el principio. Y siempre acompañamos el evento con actividades propias.

Por cierto, hay que felicitarle por los pasos que da el ansiado proyecto de recuperación del Palacio de los Páez de Castillejo para ampliar el Museo.

Tenemos que felicitarnos todos. Este trabajo es tan vocacional que se mezcla con lo personal y una vez dije que el proyecto museístico del Arqueológico mide 1,85 de altura y tiene 27 años, lo que tiene mi hijo mayor. Yo estaba embarazada de él cuando redactaba el plan. En ese documento, bastante enjundioso, perfilado durante diez años y que se actualiza, se han basado para los aspectos arquitectónicos, de uso... Y estamos muy contentos.

¿La arqueología es el periodismo del pasado?

(Ríe). Es una buena definición. Lo que pasa es que los arqueólogos trabajamos con información fragmentada para hacer el relato que queremos comunicar. También me gusta la investigación... la novela negra (ríe de nuevo). Pero lo que no tiene que ver la arqueología en absoluto es con la visión romántica del siglo XIX ni con la actual de las películas de Indiana Jones. Hacemos muchas cosas que no se ven. Por ejemplo, trabajar con las autoridades para proteger el patrimonio.

Y por esa información de la que disponen, ¿cómo eran, por ejemplo, los cordobeses del Centro en la época romana? ¿Nos sorprenderían más las similitudes o las diferencias?

Es muy difícil, y no podemos hacer ciencia ficción. Tenemos señales por Séneca El Viejo, el propio Séneca o Lucano de cómo era esa vida. Y no solo había grandes domus, grandes palacios, también había edificios para el pueblo de cinco plantas (insulae) donde era hasta peligroso vivir, había tabernae (tiendas) donde comprar muy barata la comida y seguir camino, sus plazas, sus mercados, las termas que eran un sitio de encuentro social... Y por supuesto los foros, un espacio muy masculino, aunque también había mujeres que hacían valer. Era una ciudad llena de vida, donde se vivía como podía... como en todas las épocas, no nos engañemos.

Y del futuro, ¿la arqueología nos puede hablar del futuro del Casco Histórico de Córdoba? ¿Perderá esa vida de siempre?

Yo estoy muy orgullosa del Alcázar Viejo, y tenemos que evitar que rsto se convierta en un trampantojo, en un escenario turístico. Creo que hay muchos sectores sociales y económicos trabajando en esa línea. Ya vimos cómo se degradó el Casco hasta los años 80. Desde entonces hemos hecho todos un gran esfuerzo para recuperarlo y tenemos que evitar que vuelva a perderse. Debemos tener un Centro Histórico que esté vivo y sea vivido, donde haya servicios, comercio de proximidad y que continúe la relación cercana entre la gente que lo habita. Si nos ponemos, lo conseguiremos. Lo que no se intenta, nunca se logra.