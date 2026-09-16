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Feminicidio México

Nuevo paso en el caso de Claudia Tacoronte: Albares habla con el Gobierno de México

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha contactado con el Gobierno de México para solicitar el esclarecimiento del asesinato de la estudiante grancanaria en el estado de Morelos

Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). EFE/Tony Rivera

Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). EFE/Tony Rivera / Tony Rivera / EFE

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Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con su homólogo mexicano para abordar el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria de 21 años fallecida el pasado fin de semana durante su estancia de intercambio académico en el estado de Morelos.

Según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Albares contactó con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien le trasladó el compromiso del Gobierno de México de implicarse "al máximo nivel" para esclarecer el crimen y llevar ante la Justicia al responsable.

Las mismas fuentes señalan que el responsable de Exteriores agradeció la colaboración de las autoridades mexicanas y que ambos acordaron mantenerse en contacto de forma permanente para seguir la evolución de la investigación.

Asimismo, Exteriores recuerda que la Embajada de España en México y el Consulado General de España en Ciudad de México permanecen plenamente movilizados, prestando asistencia y acompañamiento a la familia de la joven desde que se conocieron los hechos.

La investigación continúa

El asesinato de Claudia Tacoronte está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos conforme al protocolo de feminicidio. La joven, vecina de Santa Brígida (Gran Canaria), cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Noticias relacionadas y más

Mientras continúan las pesquisas, las autoridades mexicanas mantienen abierta la búsqueda del presunto autor del crimen, captado por varias cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar donde se produjo el ataque.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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