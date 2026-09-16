El tribunal de La Haya condena a 25 años de cárcel al expresidente kosovar Thaci por crímenes de guerra

Hashim Thaçi —conocido como Serpiente durante sus años en la guerrilla, expresidente y ex primer ministro de Kosovo— ha sido condenado este miércoles a 25 años de prisión por crímenes de guerra —entre ellos, asesinato, tortura y detención ilegal—, cometidos cuando era comandante en jefe del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), durante la violenta separación del territorio de Serbia. Se resuelve así un delicadísimo juicio que se ha prolongado durante más de tres años y que constituía además uno de los grandes procesos todavía abiertos de envergadura judicial y geopolítica derivados del conflicto en los Balcanes, con repercusiones aún al día de hoy.

Tanto es así que, junto al expresidente kosovar, otras tres figuras clave de la cúpula política de Kosovo también se sentaban en el banquillo: Kadri Veseli, expresidente del Parlamento; Jakup Krasniqi, ex portavoz del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) y exvicepresidente de la Asamblea; y Rexhep Selimi, antiguo jefe del grupo parlamentario de Vetëvendosje, la formación que hoy encabeza el Ejecutivo. Los tres también han sido declarados culpables, al igual que Thaçi, de detención arbitraria de 385 personas, trato cruel a 49, tortura a 303 y asesinato de 96. Muchos de los afectados eran opositores políticos o presuntos colaboradores de Belgrado durante la guerra de Kosovo (1998-1999), uno de los últimos y más sangrientos episodios del desmembramiento de Yugoslavia.

Civiles inocentes

En relación con Thaçi en particular, el tribunal de La Haya ha explicado que el expresidente kosovar "desempeñó un papel clave en la formulación y ejecución del 'propósito común', lo que incluía establecer centros de detención, identificar a personas consideradas opositoras al UÇK, arrestarlas y detenerlas y, si era necesario, asesinarlas". Sin embargo, lo cierto es que, de acuerdo con La Haya, "la gran mayoría de ellos (las víctimas) eran civiles inocentes que se vieron atrapados en la ejecución de un propósito criminal común en el que se les describió, a menudo de forma falsa y por lo general sin fundamento, como colaboradores o espías", ha añadido el tribunal. "Con escasas excepciones", la corte logró probar que existían "pruebas" de que las víctimas habían participado "en actividades delictivas, intervenido activamente en las hostilidades o representado cualquier otra amenaza legítima para la seguridad del UÇK", han precisado, en una nota difundida después de la lectura de la sentencia.

El veredicto pone fin a un macroproceso abierto en abril de 2023 cuyas alegaciones finales concluyeron este pasado mes de febrero. A lo largo del juicio se han acumulado más de 29.000 páginas de transcripciones y han comparecido casi 300 testigos. A pesar de que Thaçi contó con el respaldo reiterado de antiguos políticos estadounidenses —entre ellos, James Rubin, exsubsecretario del Departamento de Estado de EEUU—y actores clave en la posterior independencia de Kosovo de Serbia, los fiscales habían solicitado 45 años de cárcel para los acusados, quienes negaron en todo momento todos los cargos.

Tensión en Kosovo y en Serbia

El fallo llega asimismo en un momento de repunte de los discursos ultranacionalistas tanto en Serbia como en Kosovo, y el temor a nuevos brotes de violencia bajo estas retóricas. El pasado sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Pristina para exigir la absolución de los procesados. Al grito de "UÇK", manifestantes llegados de todo el país y de la diáspora exhibieron pancartas con lemas como "En nombre del pueblo, declaradlos inocentes" o "Libertadores, traedlos a casa". Las organizaciones de veteranos insistieron también en que "la libertad de Kosovo se logró con sacrificio" y advirtieron de que una condena se interpretaría como un juicio político contra el propio UÇK, lo que podría desencadenar una ola de protestas en la región y en Europa.

Por ello también el tribunal de La Haya ha subrayado, en su comunicado público, que "el juicio no versaba sobre la legitimidad del UÇK ni sobre su objetivo de lograr un Kosovo independiente, sino sobre el uso de determinados medios delictivos por parte de algunos de sus miembros para alcanzar esos objetivos". Con todo, esta tensión se suma además a la reciente muerte del exgeneral serbobosnio Ratko Mladić, conmemorada en Belgrado con un funeral con honores militares y diversas manifestaciones. Un acontecimiento que ha reactivado la fractura en los Balcanes sobre la memoria histórica y ha suscitado una dura reacción de la Unión Europea, que en las últimas semanas ha vuelto a poner en duda el proceso de adhesión de Serbia.

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Desde su celda

Para más inri, el proceso ha estado también salpicado por graves acusaciones de la Fiscalía de La Haya, que logró abrir una causa paralela —todavía en curso— por obstrucción a la justicia. Según el Ministerio Público, durante el juicio, Thaçi orquestó un plan para dinamitar los cimientos del tribunal mediante la manipulación e intimidación sistemática de testigos, presuntamente articulado desde su propia celda en el centro de detención. Fuentes cercanas al caso describen esta práctica como una lacra endémica que, más de 20 años después, sigue condicionando las investigaciones sobre el crímenes de guerra en la región. Ya en 2022, el tribunal de La Haya condenó a dos líderes de una asociación de veteranos de guerra de Kosovo por intimidación de testigos mediante la difusión de documentos confidenciales filtrados. Por otra parte, Thaçi —que ya se encuentra en prisión, desde 2020— no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad al no considerar probado que existiera un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.