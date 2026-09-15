Las cámaras de seguridad captan al principal sospechoso del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en México

Las autoridades mexicanas están estudiando nuevas pistas en su intento de identificar al autor del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte el pasado sábado en Cuautla, una pequeña ciudad al sur de Ciudad de México. Las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos, compartidas en las redes sociales por medios locales en las últimas horas, han aportado nueva información sobre el presunto autor del ataque: un hombre con camiseta blanca y mochila negra que parece huir de la escena poco después de la agresión.

Por ahora no hay más detalles sobre la identidad del hombre ni su posible paradero, a pesar de que la gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado que se han producido "avances significativos" en la investigación. La dirigente ha prometido que las autoridades "darán con el responsable". Asimismo, ha señalado que seguirán trabajando "de forma estrecha y coordinada" para "hacer justicia" para la joven.

En las últimas horas también se han publicado nuevas imágenes de la escena del crimen en los momentos posteriores a la agresión. En uno de estos vídeos, un hombre graba la escena mientras explica que "urge una ambulancia" en la Casa de la Cultura de la localidad. "Por favor, tenemos a una persona herida", asegura el autor de la grabación. "Ya llevamos rato comunicándonos con seguridad pública y no contestan nada, nos mandan al buzón o rechazan la llamada o nos dejan en lista de espera", denuncia.

Conmoción en España

El crimen ha conmocionado a México, donde Tacoronte estaba haciendo un intercambio, y también a sus familiares y allegados en España. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la hermana de la víctima, Lara Tacoronte, ha asegurado que nadie avisó a Claudia de que se habían producido otros asesinatos de alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde estaba cursando sus estudios. "¿Por qué nadie hace nada?", ha lamentado.

A pesar de que la investigación sigue en sus fases iniciales, la hermana de la víctima ha descrito lo ocurrido como un intento de robo. "Alguien intentó robarle el móvil. [Fue] un hombre, [ella] salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación ni excusa", ha explicado en el vídeo publicado en sus redes sociales, visiblemente emocionada. Posteriormente, ha pedido que no se recuerde a su hermana como "la chica de 21 años que asesinaron en México", sino como una "alumna llena de cualidades" y como "una persona ejemplar".

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Las autoridades mexicanas están investigando el ataque como un feminicidio, tal y como manda el procedimiento en los casos de muerte violenta contra una mujer. Este protocolo se aplica a todos los crímenes de este tipo por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció en 2015 que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género. Aun así, las causas siguen sin estar claras y existe la posibilidad de que las autoridades descarten esta hipótesis en los próximos días.