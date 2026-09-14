"Quien gane en IA, gana": el plan para frenar la IA indigna a Trump y choca con la carrera por su dominio entre EEUU y China

"Hay décadas en las que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas". Aunque se atribuye al revolucionario comunista Lenin, esta célebre cita define bien lo que ocurrió hace unos días en Silicon Valley, meca del capitalismo tecnológico estadounidense. Tras la dimisión de un ingeniero que advirtió que la inteligencia artificial "puede matarnos a todos al final de la década", Anthropic publicó el sábado un escrito en el que su director ejecutivo, Dario Amodei, pedía ralentizar el desarrollo de su tecnología. Los dirigentes de otros gigantes del sector —Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) y Elon Musk (SpaceX)— tendieron la mano a una tregua tan insólita como improbable.

Sin embargo, la semana del pánico de la IA concluyó abruptamente el domingo con el portazo de Donald Trump. "Podemos establecer medidas de seguridad, y podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema a colación (...) Y están sacando a relucir cosas que no van a suceder", zanjó el presidente de Estados Unidos.

La negativa del magnate responde que la frenética carrera comercial acelerada desde finales de 2022 por las mismas empresas que ahora piden bajar una marcha es vista por la Administración de Donald Trump como un imperativo de seguridad nacional. El Gobierno trumpista quiere que sea la bandera estadounidense y no la de China la que ondee en la cima de la montaña de millones que promete el mercado de la IA generativa. "Quien gane en IA, gana", remarcó Trump, sin dar más detalles.

Hay muchas fuerzas negativas que están sacando a relucir cosas que no van a suceder Donald Trump — Presidente de EEUU

El documento firmado por Amodei remarca explícitamente que la desaceleración de la IA de frontera que propone debe servir para que Pekín recorte distancias con empresas estadounidenses como la que dirige, sino al contrario. "Si ejecutamos bien estas medidas [mejorar la seguridad o vetar la exportación de chips], creo que frenarían el avance de China lo suficiente como para ampliar significativamente la ventaja de EEUU en los próximos 3 a 5 años —el periodo en el que la IA cobrará mayor importancia geopolítica—", asegura.

Interés económico y militar

El interés de Washington en la IA es tecnológico, económico y militar. Esta tecnología ya está siendo utilizada para impulsar nuevas capacidades de guerra —como alumbrar armas autónomas—, reforzar la vigilancia social o automatizar cada vez más empleos, también dentro del sector público. Sin embargo, y como ya ocurrió en la carrera espacial de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, la conquista de este segmento responde a la voluntad de dominio cultural. En última instancia, de poder.

A lo largo de los últimos meses, la Casa Blanca ha ido abriéndose a la narrativa catastrofista que advierte de que la IA puede suponer un riesgo existencial para la humanidad. La influencia de los llamados doomers, potenciada tras los casos de ciberataques lanzados por agentes autónomos, explica que el Gobierno estadounidense haya adoptado un marco con el que testear si los últimos modelos del sector plantean amenazas para la ciberseguridad.

El CEO de Open AI, Sam Altman, y el presidente de EEUU, Donald Trump. / LUDOVIC MARIN / AFP

Autoregulación, no regulación

No obstante, Trump se opone a regular la IA a nivel federal e incluso ha tratado de vetar que los Estados puedan adoptar sus propias normativas, más ambiciosas. El marco de control sellado en agosto no solo es voluntario, sino que sus detalles no se han hecho públicos. El multimillonario inversor tecnológico David Sacks, asesor del presidente, ha dejado claro que la pelota está en el tejado de la industria. "La forma más fácil de no crear una superinteligencia es que os pongáis de acuerdo en no crearla", espetó en un mensaje publicado en X. "Dejad de fingir que necesitáis el permiso de nadie más".

Los críticos advierten que el llamamiento de las tecnológicas pide ralentizar el desarrollo de la IA, no pararlo. Además, el texto de Amodei aboga por la autorregulación del sector, no por que el Gobierno adopte normas estrictas de control y transparencia. Así, promete dar a auditores externos "acceso permanente a nuestros sistemas (...) para que puedan verificar el cumplimiento de nuestras medidas de seguridad, informar sobre incidentes y evaluar la alineación de los modelos durante el entrenamiento".

La forma más fácil de no crear una superinteligencia es que os pongáis de acuerdo en no crearla David Sacks — Inversor y asesor en IA de Trump

Altman ha sugerido en una entrevista con Fortune que OpenAI, creadora de ChatGPT, podría posponer su salida a bolsa para focalizarse en la seguridad de sus sistemas. No obstante, otros escépticos han señalado que los astronómicos costes asociados al desarrollo de la IA y la feroz competencia por captar clientes que aporten ingresos son motivos financieros para retrasar esa apertura a los mercados.

¿Qué pasa con China?

Al otro lado del tablero, China compite con otra estrategia. A diferencia de los grandes actores de Silicon Valley, empresas como DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI, ByteDance o Z.ai apuestan por la IA de código abierto: fácil de descargar, modificar y utilizar; en muchas ocasiones de forma gratuita. Pekín ha abrazado ese modelo para reforzar su influencia alrededor del mundo, pero Washington acusa a las firmas chinas de robar el conocimiento de los modelos estadounidenses a través de una técnica que se conoce como destilación.

"Los llamados al riesgo existencial propagan la idea de que se trata de una tecnología muy poderosa que solo unas empreas pueden domar. Y que no pueda estar en manos de otros es una forma de atacar el código abierto", explica Noelia Amoedo, fundadora de NODEOM, profesora adjunta de gobernanza de la IA en IE Business School y miembro del comité asesor de la Fundación Hermes, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El gigante asiático ha rechazado este lunes las acusaciones —mencionadas por Amodei— de que podría recurrir a la IA para socavar las sociedades libres. "Difundir narrativas sobre amenazas y participar en confrontaciones y en una competencia maliciosa solo servirá para descarrilar la gobernanza global de la IA", ha advertido el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun.

Saludo oficial entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín / KENNY HOLSTON / AFP

El documento de Anthropic también pide que las normas a esta tecnología estén coordinadas por una coalición entre empresas "dentro de países democráticos". Así, se pretende excluir a China, que ya en 2024 adoptó un marco regulatorio que mencionaba el hipotético escenario en que los humanos pierdan el control de una IA capaz de mejorar sus capacidades de forma autónoma. Ese temor sigue presente en los círculos de poder de Pekín.

El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con Trump en la Casa Blanca a finales de mes. El encuentro, de carácter económico, podría integrar en los días previos un debate sobre la IA, adelanta South China Morning Post. El pasado mayo, ambos mandatarios acordaron establecer un diálogo sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad que eviten un uso indeseado de los modelos, si bien no se ha avanzado mucho. El diario añade que Pekín ve las peticiones de Washington como medidas destinadas a mermar sus capacidades.

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Difundir narrativas sobre amenazas y participar en confrontaciones y en una competencia maliciosa solo servirá para descarrilar la gobernanza global de la IA Guo Jiakun — portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China

El ingeniero de Anthropic que ha advertido sobre el "riesgo existencial" de la IA, Jacob Coxon, ha pedido que EEUU y China cooperen en un esfuerzo de "desaceleración mutua". Aun así, el Partido Comunista de China considera que las principales amenazas que plantea la IA son a su dominio, a las infraestructuras críticas con las que vehicula su control social o al Ejército. Así se fija en un artículo publicado el domingo por el ministro de Seguridad del Estado de China, Chen Yixin.