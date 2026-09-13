Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania espera que haya contactos trilaterales con Rusia y EEUU a principios de octubre

El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budanov, ha apuntado que podría haber contactos con formato trilateral con Estados Unidos y Rusia a principios de octubre.

"Es importante que Estados Unidos y Europa participen en las negociaciones", ha afirmado Budanov durante un acto público en Kiev, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

"Los temas principales será el tráfico marítimo en el mar Negro, reducir el número de ataques aéreos sobre objetivos civiles, infraestructura crítica y cosas así", ha explicado.