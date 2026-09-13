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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania anuncia un ataque contra una refinería rusa en Krasnodar
El servicio de inteligencia ucraniano GUR anunció este domingo que se ha producido un ataque contra la refinería rusa Slaviansk-ECO, en el territorio de Krasnodar (sur). "Los operadores del Departamento de Operaciones Activas y del Departamento de Sistemas No Tripulados de la Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU), como parte de una operación conjunta de largo alcance con las Fuerzas de Defensa del Estado, golpearon otra refinería en Rusia", informó el cuerpo en Facebook. Se trata de la refinería Slaviansk-ECO en la localidad de Slaviansk-na-Kubani, en la región sureña de Krasnodar.
EEUU asegura que tanto Ucrania como Rusia quieren resolver el conflicto
El enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, ha asegurado este sábado que tanto Ucrania como Rusia están comprometidas a encontrar una salida al conflicto y que solo falta "encontrar la fórmula adecuada" para avanzar en las negociaciones de paz. "Estamos muy comprometidos con encontrar una solución (para resolver el conflicto), y el presidente (Donald) Trump también lo está. Steve Witkoff, enviado especial del presidente y yo, también. Por lo que hemos visto y oído, el presidente Volodimir Zelenski está muy comprometido, y el presidente Vladimir Putin también", ha declarado Kushner por vía telemática en la conferencia de Estrategia Europea de Yalta, celebrada en la capital ucraniana, según declaraciones recogidas por la agencia TASS.
Al menos dos muertos y más de una decena de heridos en un ataque con drones a una zona industrial en Tatarstán
Al menos dos personas han fallecido y otras doce han resultado heridas durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con drones perpetrado contra la ciudad rusa de Nizhnekamsk, en la República de Tatarstán, según han informado las autoridades regionales, que han confirmado daños tanto en instalaciones industriales como en edificios civiles. El Gobierno de Tatarstán ha señalado que uno de los lanzamientos ha provocado un incendio en una empresa de la zona industrial afectada, si bien ha asegurado que las llamas han sido controladas y que la actividad productiva del enclave no se ha visto afectada.
Rusia reivindica ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" en Ucrania
Las autoridades de Rusia han reivindicado este domingo una nueva oleada de ataques contra "centros logísticos" e "instalaciones energéticas" de Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo esta noche ataques en grupo contra centros logísticos a través de los cuales se suministran y distribuyen pertrechos militares, así como contra instalaciones energéticas que garantizan su funcionamiento", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso.
Ucrania espera que haya contactos trilaterales con Rusia y EEUU a principios de octubre
El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budanov, ha apuntado que podría haber contactos con formato trilateral con Estados Unidos y Rusia a principios de octubre.
"Es importante que Estados Unidos y Europa participen en las negociaciones", ha afirmado Budanov durante un acto público en Kiev, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.
"Los temas principales será el tráfico marítimo en el mar Negro, reducir el número de ataques aéreos sobre objetivos civiles, infraestructura crítica y cosas así", ha explicado.
Tres muertos y 13 heridos en Donetsk por ataques de Ucrania
Tres personas murieron y otras trece resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, debido a los ataques con drones de Kiev, informaron las autoridades locales.
"Tres personas murieron y trece civiles más, entre ellos un niño, resultaron heridos hoy en la república (de Donetsk) debido a ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania", declaró el gobernador prorruso Denis Pushilin en un comunicado difundido por su servicio de prensa.
El Kremlin dice que el posible viaje de Putin al G20 todavía está sin discutir
El Kremlin afirmó este sábado que la posibilidad del viaje del presidente ruso, Vladímir Putin, a la cumbre del G20 no ha sido discutida, unas palabras que llegan después de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostrara dispuesto a una reunión bilateral en EE.UU.
“En cuanto a la posibilidad del viaje de Putin, ni siquiera lo hemos discutido aún”, dijo al periódico Izvestia el asesor presidencial Yuri Ushakov.
Señaló que los preparativos para la cumbre están en marcha a nivel de expertos. "Se está trabajando a nivel de expertos. Nuestro equipo trabaja constantemente en la documentación para la próxima cumbre. Todo avanza con normalidad”, indicó.
Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami en diciembre
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaría dispuesto a reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebrará a mediados de diciembre en Miami (EEUU.), según dijo desde Canadá en una entrevista con la cadena alemana DW.
Rusia derriba 230 drones ucranianos e informa de ataques en tres regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 230 drones ucranianos, según fuentes oficiales, que informaron también de ataques enemigos en al menos tres regiones con un muerto y varios heridos. El gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Alexandr Shuváev, escribió en redes sociales sobre un muerto y 14 heridos, entre ellos cuatro menores, a consecuencia de los ataques de Kiev. Las autoridades de Samara, por su parte, informaron de un ataque masivo de drones contra esa región.
Ucrania neutraliza 102 drones y ocho misiles rusos y registra impactos en 20 lugares
Las defensas aéreas ucranianas consiguieron neutralizar 102 drones y ocho misiles lanzados por las fuerzas rusas durante la pasada noche, aunque se registraron impactos en 20 emplazamientos distintos, informó la Fuerza Aérea este sábado. El enemigo atacó durante la noche con una cantidad sin especificar de misiles balísticos Iskander-M/KN-23, así como con ocho misiles de crucero marítimos Kalibr lanzados desde el mar Negro y seis misiles guiados Kh-59/69, según el boletín. También se registraron 129 drones, entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Shahed, la mitad de ellos con propulsión a reactor, así como municiones merodeadoras S8000 Banderol -híbridos de dron y misil- y drones réplica destinados a confundir las defensas aéreas.
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