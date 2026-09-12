La socialdemócrata Andersson afronta el desafío de recuperar el poder en Suecia frente al ímpetu ultra

Hasta hace un mes, en Suecia se daba por segura una cómoda victoria en las elecciones parlamentarias de este domingo de Magdalena Andersson, la líder socialdemócrata ahora en la oposición, que en 2021 había sucedido al frente del gobierno a su correligionario, el veterano Stefan Löfven. Los sondeos le pronosticaban hasta diez puntos por encima del segundo, el líder de la ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), Jimmie Äkesson. A los Moderados del actual primer ministro, Ulf Kristersson, se le reservaba el tercer puesto.

Su ventaja se ha reducido a cinco puntos en un par de semanas. A su bloque de centroizquierda, más los verdes, del que depende el regreso al poder de Andersson, se le pronostican ahora unos pocos escaños por encima de los 175 que dan la mayoría en el Riksdag, el Parlamento sueco.

"Van a ser las primeras elecciones suecas en que los musulmanes decidan la elección. Es repugnante e indigno", clamaba el ultra Äkesson en el último debate electoral de la televisión pública SVT. El fin de campaña ha coincidido con el recuerdo del 11 de Septiembre, lo que en Suecia remite no solo a los atentados de las Torres Gemelas de 2001, sino también a la muerte ese mismo día, pero de 2003, de la entonces ministra de Exteriores, la socialdemócrata Anna Lindh. La asesinó cuando iba de compras por un centro comercial de Estocolmo un serbio nacionalizado sueco, Mijailo Mijailovic.

La inmigración, como arma electoral

Para Äkesson, todos los males de Suecia proceden de la generosa acogida de inmigrantes practicada en el pasado por la socialdemocracia. Que de esa dinámica se pasara a una línea mucho más dura ya con Andersson en el poder no le importa al relato de la ultraderecha. Tampoco que la ahora opositora haya respaldado en el Parlamento algunas de las medidas restrictivas impuestas por Kristersson. La política restrictiva migratoria se refleja en cifras: de los 160.000 solicitantes de asilo de 2015 se ha pasado a los 4.200 en 2026. Pero todo eso no es suficiente para Äkesson, que pretende derogar los permisos de residencia indefinidos incluso con efectos retroactivos.

"La culpa siempre es de los socialdemócratas. O de los inmigrantes. Nunca del bloque conservador, da igual que bajo su gobierno se haya disparado el paro y que tengamos los peores resultados escolares jamás registrados", responde Andersson, en alusión a los demoledores resultados suecos en el índice PISA.

Por bloque conservador se entiende en Suecia no solo a los integrantes de la coalición de centro-derecha de Kristersson, sino sobre todo al partido de Äkesson, su aliado parlamentario. En las elecciones de 2022, la socialdemocracia fue la primera fuerza, pero no sumó la mayoría necesaria. Se benefició de ello Kristersson, que había quedado tercero y que se alzó como jefe del Gobierno con su coalición derechista. Äkesson quedó formalmente fuera, pero ha dominado la agenda política desde su condición de aliado parlamentario. Ahora aspira a tomarse la revancha. El moderado Kristersson dejó claro hace meses su disposición a gobernar tras las elecciones con Äkesson como socio.

El azote del crimen organizado

Las calles de Södermalm, distrito de una de las islas del archipiélago de Estocolmo, están sembradas de carteles de estética algo retro con el rostro de Andersson. Es un distrito identificado como progresista, poblado de cafés, vibrante vida nocturna y cuidados huertos urbanos. Pero esta no es la realidad presente de un país al que suele identificarse aún con el bienestar social. Un 20 % de su población vive en riesgo de pobreza o de exclusión social, lo que se aprecia en el extrarradio de Estocolmo y demás centros urbanos del país.

Äkesson es el rey de las redes sociales desde donde propaga sus arengas contra la población extranjera. El anhelo de más seguridad ha sido clave en la campaña, no solo de la extrema derecha, sino también del primer ministro Kristersson. Bajo su gobierno se ha rebajado la edad penal a 14 años, ante la estadística creciente de asesinatos cometidos por menores que son reclutados por el crimen organizado. Kristersson pretendía implantar el ingreso en prisión a los 13 años. Finalmente suavizó su propuesta por imperativo de sus socios. Un ejecutivo con la extrema derecha reactivaría ese proyecto.

Noticias relacionadas

Suecia, con unos 10 millones de habitantes, vive bajo el azote de clanes criminales. Hay unos 17.000 sujetos identificados como miembros de bandas, principalmente los clanes árabes establecidos décadas antes de las actuales crisis migratorias y ahora dueños del narcotráfico. Los ajustes de cuentas en ciudades como Malmö o el extrarradio de la capital ocupan a diario los titulares de la prensa nórdica. Acuciado por la creciente población penitenciaria, Kristersson ha optado "alquilar" cárceles en Estonia donde recluir a los condenados con penas graves.