Escalada de tensión
Corea del Norte lanza una batería de misiles balísticos hacia el mar de Japón, tras unas maniobras conjuntas de Washington, Seúl y Tokio
La oficina presidencial de Corea del Sur ha convocado una reunión de emergencia para evaluar la situación de seguridad en la zona
Agencias
Corea del Norte ha lanzado este sábado múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran las maniobras militares 'Freedom Edge', destinadas a reforzar su respuesta conjunta frente a amenazas norcoreanas.
El Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó que los lanzamientos se produjeron a las 5.20 hora local (20.20 GMT del viernes) desde la ciudad portuaria de Wonsan, en la costa este del país. Los proyectiles recorrieron una distancia aproximada de 250 kilómetros, indicó en un comunicado. La oficina presidencial de Corea del Sur ha convocado una reunión de emergencia para evaluar la situación de seguridad en la que las autoridades han revisado su respuesta, han evaluado el impacto del lanzamiento y han examinado "las medidas necesarias" a aplicar, ha informado.
El Gobierno de Lee Jae Myung ha subrayado la importancia de mantener una "postura de preparación impecable" e ha instado a Corea del Norte a "cesar de inmediato dichos lanzamientos", señalando que constituyen una "grave" violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El día anterior, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón habían concluido unas maniobras militares, de cinco días de duración, que reunieron a "fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países para un entrenamiento diseñado para mejorar la coordinación, optimizar la interoperabilidad y fortalecer la preparación defensiva trilateral", indicó el Ejército estadounidense.
Esta misma semana, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, amenazó con adoptar contramedidas ante los ejercicios 'Freedom Edge', mientras acusaba a Washington de encadenar maniobras sin interrupción, según unas declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA. Estas prácticas militares se desarrollaron según lo previsto, a pesar de que Corea del Sur y Estados Unidos redujeron el mes pasado su ejercicio anual 'Ulchi Freedom Shield', en un contexto marcado por el interés del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por retomar el diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un.
Fuente: El Periódico
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