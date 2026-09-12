Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Armas Guardia CivilLuis Planas sobre la venta de DeoleoUrbanismo edificio Manríquez CórdobaApartamentos turísticos CórdobaNoches del PatrimonioCórdoba CF-UD AlmeríaCórdoba CF - UD Almería | Horario y dónde verCárcel del CórdobaCapilla de la Mezquita restauradaCabalcorBaena planta de biometanoVariante Sur
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski señala que no hay un escenario "en el que todos ganen" y avisa que Putin "no va a cambiar su objetivo"

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano.

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  4. La Aemet avisa de temperaturas por encima de lo normal en Córdoba pero rebaja la subida prevista para los próximos días
  5. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
  6. El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba
  7. Baena deniega la autorización del proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal
  8. Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue

Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

Posibles alineaciones del Córdoba CF-Almería: altas, bajas y dudas para el derbi

Posibles alineaciones del Córdoba CF-Almería: altas, bajas y dudas para el derbi

África se prepara para el desplazamiento de millones de personas a causa de El Niño

África se prepara para el desplazamiento de millones de personas a causa de El Niño

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Tracking Pixel Contents