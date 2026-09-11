Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motores de contrataciónVacuna para el virus del NiloCórdoba recuerda el 11-S25 años del 11-SCórdoba CF-UD AlmeríaBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaMundial del JamónNeuróloga de Córdoba sobre la migrañaCamping de lujo en CórdobaPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

Comicios en EEUU

J.D. Vance se perfila como heredero de Trump antes de las elecciones de medio mandato

La Convención Nacional Republicana reafirma el favoritismo del vicepresidente como sucesor del trumpismo mientras el presidente de EEUU muestra signos de agotamiento

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, se postula como heredero de Trump.

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, se postula como heredero de Trump. / JIM LO SCALZO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carles Planas Bou

Barcelona

La realidad se está imponiendo a las amenazas de Donald Trump de convertirse en el último presidente de Estados Unidos: "Ya me estoy cansando un poco de la política". Su confesión llegó durante la segunda noche de una Convención Nacional Republicana que sirvió para perfilar al vicepresidente J.D. Vance como posible heredero antes de las elecciones de medio mandato que el país celebrará en noviembre.

Aunque el presidente terminó acaparando casi todos los focos, el nuevo rostro del trumpismo aprovechó su discurso para reforzar aún más la percepción dentro del partido de que es el principal candidato a ser su sucesor. Padre de cuatro hijos –el último nacido en julio–, Vance se centró en reivindicar la primacía de la familia tradicional, sin mencionar temas espinosos para la Administración como la guerra de Irán.

Los comicios podrían arrebatar a los republicanos el control de las cámaras legislativas. "No entreguéis EEUU a los locos", ha pedido, refiriéndose a los demócratas.

La predilección de Trump por Vance es un hecho. En privado, el presidente ha asegurado a sus donantes que quiere que el vicepresidente sea el elegido para liderar el Partido Republicano a partir de 2028, cuando expira el segundo mandato trumpista, adelantó The Washington Post el mes pasado.

DALLAS, TEXAS - SEPTEMBER 10: U.S. Vice President JD Vance (L) welcomes U.S. President Donald Trump to the stage on the second day of the 2026 Republican National Convention at the American Airlines Center on September 10, 2026 in Dallas, Texas. U.S. President Donald Trump is headlining the Republican National Committee's first-ever midterm convention as he aims to highlight his administration’s achievements and rally support for GOP candidates just two months before the upcoming elections being held on November 3. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

J.D. Vance y Donald Trump se abrazan durante la Convención Nacional Republicana. / ALEX WONG / Getty Images via AFP

Aun así, su intervención también evidencia que está lejos de despertar en la base conservadora el mismo fervor que Trump. Vance "no logró mantener el mismo entusiasmo" que el magnate, ni "obtuvo más que unos elogios de cortesía por parte del presidente, quien rápidamente lo acompañó fuera del escenario", subraya The New York Times.

Un ágil populista

Elegido por sorpresa en 2024 como compañero de fórmula de Trump, Vance ha demostrado ser muy ágil recaudando cientos de millones de dólares para el partido y acercando la Administración a las élites tecnológicas de Silicon Valley. No en vano, parte del meteórico ascenso político del joven vicepresidente se atribuye al apoyo recibido por parte del magnate Peter Thiel, cofundador de Palantir y PayPal y defensor de un movimiento reaccionario que aboga por el colapso de la democracia.

Aunque en sus inicios políticos tachó a Trump de "fraude total" y denunció su retórica, Vance ha abrazado sin problemas el populismo nacionalconservador y un estilo provocador diseñado para espolear a su base, indignar a los demócratas y secuestrar la atención de los medios de comunicación. Quedó claro en su aparición en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, en la que incendió la alianza transatlántica amenazando directamente a los países de la Unión Europea. También lo evidenció este jueves, cuando reprendió a un manifestante que ondeó las banderas de Palestina y México. "Si tanto te gusta, mueve tu culo ahí", le espetó.

Noticias relacionadas

Las encuestas también sitúan a Vance como favorito a suceder a Trump. En segunda posición está el secretario de Estado, Marco Rubio, ausente de la convención conservadora celebrada en Dallas debido a que está de viaje oficial a Colombia, Ecuador y Perú. Preguntado sobre la posibilidad de postularse como relevo del presidente, Rubio aseguró esta semana que "no tiene planes por ahora" de hacerlo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones
  3. El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
  4. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
  5. Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba
  6. Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
  7. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  8. Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

El Cabildo reabre la Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral de Córdoba al culminar su restauración tras el incendio del pasado año

El Cabildo reabre la Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral de Córdoba al culminar su restauración tras el incendio del pasado año

La guerra en Oriente Medio pone a prueba la cohesión de los BRICS

La guerra en Oriente Medio pone a prueba la cohesión de los BRICS

El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba

El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba

Iryo ofrece descuentos a autónomos para viajar a Córdoba y otros destinos tras su acuerdo con ATA

Iryo ofrece descuentos a autónomos para viajar a Córdoba y otros destinos tras su acuerdo con ATA

El Coto Córdoba alcanza el millar de abonados para su temporada de debut en la Primera FEB

El Coto Córdoba alcanza el millar de abonados para su temporada de debut en la Primera FEB

Moeve duplica el ahorro para sus clientes hasta finales de noviembre

Moeve duplica el ahorro para sus clientes hasta finales de noviembre

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos
Tracking Pixel Contents