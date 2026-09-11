Muere Emma Bonino, exministra y excomisaria europea, a los 78 años

La política italiana Emma Bonino, exministra y excomisaria europea de Sanidad y Consumo (1995-1999), falleció este viernes a los 78 años en Roma, según informó el partido político Più Europa, que ella mismo fundó.

"Hoy no nos deja solamente nuestra líder; nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", anunció la organización.

La política fue ingresada en estado grave el pasado domingo en el hospital Santo Spirito de la capital italiana, donde residía, y el jueves fue trasladada a una clínica privada.

Bonino (Bra, 9 marzo 1948) es una de las políticas más reconocidas de Italia por las batallas que impulsó en su dilatada trayectoria, como la legalización del aborto o el final de la energía nuclear, pero también en el escenario internacional.

"Siempre radicalmente libre. Su vida ha sido una larga lucha contra todo aquello que niega las libertades: contra el aborto clandestino, contra el hambre en el mundo, contra la partitocracia, contra la mutilación genital femenina, contra el justicialismo, contra los genocidios, contra cualquier forma de autoritarismo", subrayó el comunicado.

Exponente desde 1975 del Partido Radical Italiano, una formación de corte liberal y reformista, ha sido diputada, senadora y cuatro veces europarlamentaria, así como comisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria entre 1995 y 1999.

En Italia fue dos veces ministra para gobiernos socialdemócratas: de Asuntos Europeos y Comercio Internacional en el de Romano Prodi (2006-2008) y de Exteriores con Enrico Letta (2013-1014).

En 2015 se le diagnosticó un microcitoma pulmonar, un cáncer contra el que luchó públicamente y con un característico pañuelo en la cabeza, hasta anunciar en televisión en 2023 que lo había superado.

El pasado mes de diciembre volvió a ser ingresada en el hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

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Sus batallas y llamamientos por la justicia le valieron numerosos reconocimientos como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional de 1998.

Fuente: El Periódico