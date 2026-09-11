Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motores de contrataciónVacuna para el virus del NiloCórdoba recuerda el 11-S25 años del 11-SCórdoba CF-UD AlmeríaBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaMundial del JamónNeuróloga de Córdoba sobre la migrañaCamping de lujo en CórdobaPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren cuatro personas en ataques del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Mikolaiv

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano.

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones
  3. El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
  4. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
  5. Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba
  6. Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
  7. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  8. Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba

El remolque de un tráiler se desprende y ocasiona retenciones en la A-4 a la altura de la prisión de Córdoba

Un incendio arrasa 42 chabolas de migrantes en el Tarajal de Ceuta

Un incendio arrasa 42 chabolas de migrantes en el Tarajal de Ceuta

El Coto Córdoba alcanza el millar de abonados para su temporada de debut en la Primera FEB

El Coto Córdoba alcanza el millar de abonados para su temporada de debut en la Primera FEB

Moeve duplica el ahorro para sus clientes hasta finales de noviembre

Moeve duplica el ahorro para sus clientes hasta finales de noviembre

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre
Tracking Pixel Contents