Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski visita Canadá para reforzar la cooperación en defensa y energía

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá el jueves con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la ciudad canadiense de Calgary, en el marco de una visita del mandatario ucraniano que se prolongará hasta el viernes y que está centrada en reforzar la cooperación bilateral en defensa, economía y energía.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, permanecerán en Canadá hasta el viernes y participarán en actos en Calgary, Toronto y North Bay.

El mandatario ucraniano también intervendrá ante miembros del Gobierno canadiense durante el foro de planificación del Gabinete que se celebra en la localidad de Banff.