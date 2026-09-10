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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Moscú contra Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Zelenski visita Canadá para reforzar la cooperación en defensa y energía
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá el jueves con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la ciudad canadiense de Calgary, en el marco de una visita del mandatario ucraniano que se prolongará hasta el viernes y que está centrada en reforzar la cooperación bilateral en defensa, economía y energía.
La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, permanecerán en Canadá hasta el viernes y participarán en actos en Calgary, Toronto y North Bay.
El mandatario ucraniano también intervendrá ante miembros del Gobierno canadiense durante el foro de planificación del Gabinete que se celebra en la localidad de Banff.
Un tribunal de Rusia ratifica una orden de arresto contra el jefe de gabinete de Zelenski
Un tribunal de Rusia ha ratificado este miércoles una orden de arresto emitida contra Kirilo Budanov, el jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, por su presunta responsabilidad con ataques lanzados por el Ejército ucraniano contra zonas ocupadas por las tropas rusas en la provincia de Jersón. Así, ha ratificado la decisión de un tribunal de primera instancia ordenando el arresto y extradición a Rusia de Budanov, después de "rechazar una apelación de la defensa", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias, TASS, sin que por ahora hayan trascendido más detalles.
Rusia dice que la 'hoja de ruta' de Rubio es sólo una propuesta pero que apoya la reunión tripartita
El Kremlin aseguró el miércoles que la 'hoja de ruta' a la que aludió el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, es por ahora sólo una propuesta, pero apoya la celebración de una reunión tripartita con Ucrania. "A día de hoy, no existe, digamos, ningún programa o hoja de ruta formalizado. Hay una iniciativa general, una voluntad política conjunta, que ha sido confirmada, de reanudar las negociaciones trilaterales", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Respecto a futuros encuentros, añadió: "Esperemos que a corto plazo esas negociaciones sean reanudadas. Seguimos en contacto con nuestros interlocutores estadounidenses".
Cuatro muertos, entre ellos un menor, tras ataques ucranianos contra un puerto ruso
Al menos cuatro personas murieron hoy, entre ellas un menor, y 29 resultaron heridas tras un masivo ataque de drones ucranianos contra el puerto ruso de Novorossíisk, uno de los más importantes del país, donde se desataron incendios en la infraestructura portuaria, según las autoridades y medios independientes rusos. "La pasada noche nuestros militares repelieron un masivo ataque de drones enemigos contra la región. El principal golpe fue contra Novorossíisk. Lamentablemente murieron cuatro personas, incluyendo un menor de edad", escribió en Telegram el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.
Ucrania alcanza una base naval en el puerto ruso de Novorosíisk, según Zelenski
Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante la pasada noche una base naval en el puerto de Novorosíisk, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según dijo en sus redes sociales el presidente Volodímir Zelenski. Según Zelenski, entre las infraestructuras golpeadas se cuentan una terminal de carga y descarga de petróleo, infraestructuras militares del puerto y buques portadores de misiles Kalibr. Las autoridades rusas habían informado previamente de un ataque ucraniano contra Novorosíisk y dieron cuenta también de la muerte de cuatro personas en el bombardeo, una de ellas menor de edad.
Rusia ataca empresas militares y centros logísticos en Kiev, Mikoláiv y Odesa
El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche ataques combinados contra empresas militares y centros logísticos contra Kiev y las regiones sureñas de Mikoláiv y Odesa, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. "Esta noche las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra empresas militares, puertos ucranianos, buques y centros logísticos que prestan servicio a las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.
Rusia sigue destruyendo logística de la industria alimentaria en la región de Kiev
El Ejército ruso lanzó durante esta madrugada un nuevo ataque contra la logística de la industria alimentaria en la región de Kiev con bombardeos a varios distritos de los alrededores de la capital, según informaron los Servicios de Emergencias de Ucrania. En la localidad de Bila Tserkva fue alcanzada con al menos un dron una empresa de alimentación. El impacto provocó un incendio en las instalaciones de la compañía. También estuvieron bajo el fuego ruso distritos como Brovarí, Boríspil o Bucha, donde en las últimas semanas han sido destruidos numerosos almacenes de supermercados y otros negocios de venta minorista ucranianos.
Zelenski viaja a Oslo para el funeral de Harald V
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este martes a Oslo, donde asistirá mañana al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años y que congregará a miembros de casas reales y jefes de Estado de decenas de países.
La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, informó de la visita y de que los dos jefes de Gobierno se reunirán hoy en la capital para mantener conversaciones políticas.
"Ucrania tiene una necesidad crítica de defensas aéreas y otros tipos de apoyo militar y se enfrenta a un invierno que representa un reto", declaró Store en este sentido, en alusión a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.
Al menos dos muertos y tres heridos por un ataque ruso contra la región de Kiev
Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas este martes a causa de un ataque perpetrado por el Ejército ruso contra la región ucraniana de Kiev, según han denunciado las autoridades locales.
"Lamentablemente, hay dos fallecidos y tres heridos como consecuencia del ataque enemigo en la región de Kiev", ha informado el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.
Tkachenko ha denunciado, asimimo, un ataque con drones de las Fuerzas Armadas rusas contra un almacén en el distrito de Bucha, que ha dañado un vehículo, generado un incendio y provocado varios heridos, que han sido hospitalizados.
Rumanía detiene a un ciudadano ruso por presunto sabotaje
El Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) ha anunciado que las fuerzas de seguridad han detenido a un ciudadano ruso acusado de intento de sabotaje por recopilar presuntamente información sensible entre febrero y julio en instalaciones estratégicas en este país, miembro de la Unión Europea y la OTAN.
La Inteligencia rumana ha detallado en un comunicado que el ciudadano ruso, a quien no ha identificado, recopiló documentación fotográfica y audiovisual de centros de comunicaciones y bases militares utilizadas por los aliados de la OTAN, así como de sedes de instituciones de seguridad e infraestructuras críticas.
"Los datos obtenidos indican un patrón de actuación similar al utilizado en territorio de estados europeos por redes de saboteadores coordinadas por entidades de la Federación Rusa", ha apuntado, recordando que las autoridades rumanas ya frustraron intentos similares en 2024 y 2025.
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