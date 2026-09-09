Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Atacado un petrolero iraní cerca de la isla de Jark

Un petrolero iraní ha sido objeto este martes de un ataque con misiles cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán, en medio de las tensiones con Estados Unidos y tras los recientes intercambios de ataques.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias iraní Tasnim y de la cadena de televisión estatal IRIB, la "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles efectuado por el Ejército de Estados Unidos --que no se ha pronunciado hasta el momento-- mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros" de la citada isla.

Tras el ataque, que no ha causado víctimas, se ha procedido a la evacuación de sus tripulantes, mientras las autoridades evaluán la magnitud de los daños.