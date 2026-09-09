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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Teherán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes.
Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) -recogido en la agencia iraní Tasnim-, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.
Atacado un petrolero iraní cerca de la isla de Jark
Un petrolero iraní ha sido objeto este martes de un ataque con misiles cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros de Irán, en medio de las tensiones con Estados Unidos y tras los recientes intercambios de ataques.
De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias iraní Tasnim y de la cadena de televisión estatal IRIB, la "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles efectuado por el Ejército de Estados Unidos --que no se ha pronunciado hasta el momento-- mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros" de la citada isla.
Tras el ataque, que no ha causado víctimas, se ha procedido a la evacuación de sus tripulantes, mientras las autoridades evaluán la magnitud de los daños.
El Gobierno palestino celebra el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos ilegales
El Gobierno palestino celebró y calificó de "importante" este martes la decisión del Ejecutivo británico de prohibir el comercio de bienes y servicios con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, un paso que también dieron otros países europeos.
"Esta medida representa un paso importante para traducir el derecho internacional y la legitimidad internacional en acciones concretas contra el negocio de los asentamientos", aseguró el Ministerio palestino de Exteriores y Expatriados en un comunicado.
Además, el Ministerio pide al resto de países "seguir este ejemplo" y poner "fin al comercio y a las inversiones vinculados a ellos (los asentamientos), y exigiendo responsabilidades a los colonos y a las entidades implicadas en actos de terrorismo contra los palestinos".
Cierra el consulado británico en Jerusalén
El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció este martes una serie de "contramedidas" contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén, en respuesta a las sanciones comerciales anunciadas por este país a los asentamientos israelíes en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional.
Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, que ostenta, junto al de España y otros cinco países europeos, un régimen especial anterior a la creación del Estado de Israel.
Además informó de la prohibición de la entrada a Israel para doce ciudadanos del Reino Unido. Entre los vetados destacan el exlíder laborista Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, codirigentes de la agrupación de izquierdas Your Party, así como otros diez diputados del Parlamento británico y el abogado Fahad Ansari, que representó a Hamás en un caso judicial en el Reino Unido.
Palestina acusa a Nauru de una "legitimar la ocupación" al abrir en Jerusalén su Embajada en Israel
El Gobierno de Palestina ha criticado duramente a Nauru por inaugurar en Jerusalén su Embajada en Israel y ha afirmado que este paso supone "una flagrante violación del Derecho Internacional" que "legitima abiertamente la ilegal ocupación israelí" de los territorios palestinos. El Ministerio de Exteriores palestino ha confirmado "firmemente" la decisión de Nauru y ha sostenido que "esta medida constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, socava el consenso internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, y legitima directamente la ocupación ilegal y las políticas anexionistas de Israel en la Jerusalén ocupada".
Smotrich pide expulsar al embajador británico por el cambio de postura de Londres sobre Israel
El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha pedido este lunes la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey, en represalia por el anunciado giro diplomático del Gobierno británico con respecto a Israel.
"¡Expulsemos esta noche al embajador británico! No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y a le Estado de Israel", ha publicado Smotrich en redes sociales.
Aumentan a doce los muertos, entre ellos dos niños, por bombardeos de Israel contra Líbano
Al menos doce personas, entre ellas dos niños, han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este nuevo balance después de que varias personas hayan sucumbido a las heridas provocadas por un primer ataque de las fuerzas israelíes contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad, dejando así once muertos, incluidos dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico de la Autoridad Sanitaria Islámica --vinculada al partido-milicia Hezbolá.
Asimismo, un ataque perpetrado por un dron contra un vehículo en Kfra Reman ha causado la muerte de un paramédico de la Asociación Islámica y heridas a otros dos, de acuerdo al Ministerio. Sin embargo, la agencia de noticias estatal NNA ha elevado a dos los paramédicos de esta organización muertos, quienes han sido identificados como Alí Shahrur y Hadi Farhat.
Hamás acusa a Israel de retirar escombros con cadáveres de desaparecidos de Gaza
El grupo islamista palestino Hamás acusó este lunes a Israel de "destruir pruebas" de sus actos en Gaza al "recoger, destruir y retirar escombros" que pueden contener los restos de fallecidos desaparecidos de la Franja, según un comunicado de la propia organización.
"La manipulación de estos lugares y de los restos y pruebas que contienen constituye una violación del derecho internacional y de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que exige la conservación de pruebas", recoge el comunicado Hamás.
Además, el grupo islamista condenó la presunta retirada de restos como un "ataque a la dignidad de los mártires y al derecho de sus familias a recuperar y enterrar a sus seres queridos".
Israel mata a tres gazatíes, incluido niño de 3 años, en ataques en la Franja
El Ejército israelí mató este lunes a tres palestinos, incluido un niño de 3 años, en un ataque en la zona de Deir al Balah (centro de Gaza) y en otro perpetrado en Jan Yunis (sur), informaron fuentes médicas de la Franja a EFE.
Un niño de 3 años, residente de Beit Lahia (norte) pero refugiado en la escuela Jawla Bint Al Azraq en Deir al Balah, murió tras el impacto de un misil contra el centro educativo. Tres personas, incluido su hermano, también resultaron heridas en este ataque, según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.
La relatora de la ONU teme que Israel use la retirada de escombros en Gaza para ocultar genocidio
La retirada a gran escala de escombros en zonas de Gaza bajo control militar israelí podría ser utilizada para borrar las huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, advirtió este lunes la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.
"Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal, es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas", advirtió en un comunicado.
Agregó que "los escombros de Gaza contienen restos humanos y pruebas materiales para la investigación de presuntos crímenes internacionales, incluido el genocidio".
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