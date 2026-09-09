Bruselas limita a un máximo de 5 años las restricciones a los alquileres de corta duración

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su ley de vivienda asequible que se limita a proponer un marco legal común que define las condiciones en las que las autoridades competentes podrán restringir los alquileres de corta duración o la compra de segunda vivienda, además de proponer una metodología para definir qué es una zona tensionada.

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los europeos. Más del 50% de los habitantes de las ciudades lo consideran un problema "inmediato y urgente". Bruselas se comprometió a dar una respuesta dentro de sus competencias y este miércoles, ha presentado su ley de vivienda asequible.

Un reglamento que se limita, por un lado, a proponer una metodología común para definir qué es una zona tensionada. Y por otro, establece unas normas comunes para determinar en qué condiciones pueden las autoridades competentes introducir restricciones a los alquileres de corta duración y a la compra de segunda vivienda que, sin embargo, no tendrán que notificar.

Cuestión de mercado

Las competencias en materia de vivienda recaen principalmente en las autoridades nacionales, regionales y locales. Pero la Comisión entiende que las restricciones afectan a la libre competencia en el mercado único. Por eso, Bruselas ha planteado un marco legal que defina qué pueden y qué no pueden hacer las autoridades competentes.

En la práctica, establece un marco común para determinar cuándo el mercado está tensionado. Cuando las autoridades competentes decidan tomar medidas, deberán justificar que existe esa tensión en la zona. En el caso del mercado de segunda vivienda, cualquier decisión deberá estar basada en pruebas, no ser discriminatoria y estar "plenamente justificada".

Zonas tensionadas

En primer lugar, Bruselas ha propuesto utilizar los mismos parámetros a la hora de definir qué es una zona tensionada, que seguirá siendo en último término una decisión de las autoridades locales. La Comisión ha propuesto tener en cuenta la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos para hacerlo, además del estado del mercado.

Cuando esa relación sea superior a ocho, es decir, sean necesarios más de ocho años de renta disponible per cápita para adquirir una vivienda de tamaño medio dentro del parque residencial de la zona, se considerará zona tensionada. Además, se tendrá en cuenta que esa relación entre el precio de la vivienda y los ingresos ha sido incremental en los últimos diez años.

Alquileres de corta duración

Bruselas ha reconocido que la proporción de alquileres de corta duración en zonas turísticas puede tener un impacto significativo en el acceso a la vivienda, pero también que no siempre es el caso. La ley prevé que las autoridades tendrán que justificar que existe un problema antes de tomar medidas.

"Si las autoridades deciden que es necesario intervenir para proteger la asequibilidad y la disponibilidad de vivienda, deben demostrar que la actividad de alquiler de corta duración está teniendo un efecto adverso significativo en el mercado inmobiliario local", ha advertido la Comisión. Para esto, deberán utilizar como referencia la metodología común para definir una zona tensionada.

Las autoridades deberán probar que el mercado está tensionado; que existe un efecto adverso de los alquileres de corta duración en el mismo, y en particular respecto a la disponibilidad o a la asequibilidad de la vivienda, durante al menos tres años. Además, las medidas deberán ser proporcionadas, limitadas a un periodo máximo de 5 años y revisadas periódicamente.

Bruselas ha advertido que tomar este tipo de medidas debe servir para hacer frente a la urgencia. Pero en último término, las autoridades deberán abordar las causas estructurales de la escasez de vivienda optando por la construcción y rehabilitación de más viviendas.

Restricciones a la segunda vivienda

Pero la principal novedad de la legislación tiene que ver con la compra de segundas residencias. La ley "no introduce ninguna restricción sobre la compra o el uso de segundas residencias", ha advertido Bruselas, que recuerda que este tipo de medidas ya existen en algunos países.

Lo que ha hecho la Comisión es proponer un marco común también en este ámbito. Un marco "que las autoridades deben respetar si deciden, en virtud de las competencias de las que disponen según la legislación nacional, adoptar medidas que afecten a la adquisición o el uso de viviendas con fines distintos a la residencia habitual".

Como en el caso de los alquileres, habrá condiciones. También aquí las autoridades deberán demostrar que existe un efecto adverso en el acceso a la vivienda. Las medidas, además, no podrán ser discriminatorias, deberán estar limitadas en el tiempo y respetar el derecho a la propiedad. Además, no podrán aplicarse con carácter retroactivo. También apunta a que "las medidas dirigidas a combatir la desocupación prolongada deben tener en cuenta los periodos justificados de no ocupación".

En manos de los gobiernos

Fuentes comunitarias han subrayado que la ley "no debe entenderse ni como una validación ni como una invalidación de ninguna de las medidas existentes". Al mismo tiempo, han aclarado que las medidas que los ayuntamientos hayan introducido hasta la fecha no se verían afectadas por el nuevo reglamento.

"No se trata de que Bruselas dicte condiciones ni de que intente asumir nuevas competencias o facultades en materia de vivienda", han explicado fuentes comunitarias. "No exige, recomienda ni fomenta la adopción de medidas específicas", han añadido las mismas fuentes. "No pretende regular los alquileres ni establecer controles de precios del alquiler", han subrayado.

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Esa decisión sigue siendo exclusiva de los gobiernos nacionales, regionales o locales, según el país. Más allá del reconocimiento de que existe un problema de vivienda en Europa, la ley busca definir bajo qué criterio pueden justificarse medidas que restringen el mercado interior, por razones de interés público. "Esto no significa que lo que han hecho hasta ahora careciera de justificación", han subrayado fuentes de la Comisión.