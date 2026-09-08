Oriente Próximo
Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania
El Gobierno británico considera que la expansión de estas colonias perjudica una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí
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EFE
Londres
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