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Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania

El Gobierno británico considera que la expansión de estas colonias perjudica una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí

Manifestación de ultraortodoxos israelíes pidiendo más asentamientos de colonos en territorio palestino.

Manifestación de ultraortodoxos israelíes pidiendo más asentamientos de colonos en territorio palestino. / ANDREA LÓPEZ-TOMÀS| ABIR SULTAN / EFE

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EFE

Londres

El Gobierno británico prohibió este martes el comercio de bienes y servicios con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, al considerar que la expansión de estas colonias perjudica una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí.

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