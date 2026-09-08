Aviación
Más de 400 vuelos cancelados en Reino Unido por un fallo técnico en el control de tráfico aéreo
La incidencia ha tenido especial afectación en easyJet y British Airways, con 137 y 111 movimientos suprimidos, respectivamente
EP
Un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado más de 400 vuelos cancelados en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham, mientras que el sistema ha comenzado a recuperarse, según el gestor británico NATS.
"Hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está comenzando a recuperarse. Estamos continuando trabajando estrechamente con nuestros clientes de aerolíneas y aeropuertos en la recuperación", ha señalado en un reciente mensaje en redes sociales.
En su publicación, la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, ha afirmado que es consciente del problema y que los ingenieros lo están "solucionando en estos momentos". "Sé que esto resultará frustrante para los pasajeros y lo siento", ha añadido.
Otros muchos aeródromos han experimentado algunas alteraciones en sus operaciones, tales como el de Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast y Edimburgo, según recoge DPA.
Con datos de Flightradar24, recogidos por Europa Press, un total de 425 vuelos han sido cancelados en la tarde de hoy martes por la incidencia, con especial afectación en easyJet y British Airways, con 137 y 111 movimientos suprimidos, respectivamente, seguido de KLM (26), Eurowings (22) y Ryanair (21).
"Haremos todo lo posible para minimizar el impacto de esta situación en nuestros clientes, lo que incluye ofrecer a los pasajeros de los vuelos que no puedan operar diferentes opciones, como un traslado gratuito o un reembolso, así como comidas y alojamiento en hotel para quienes lo necesiten", ha apuntado easyJet en un comunicado.
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