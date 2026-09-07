Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kushner y Witkoff acuerdan en Kiev volver a reunirse con Zelenski y sus socios europeos

Los emisarios de la Casa Blanca para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, acordaron este domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los consejeros de seguridad de Alemania, Francia y Reino Unido volver a celebrar una reunión en las próximas semanas para buscar nuevas formas de hacer avanzar el proceso de paz.

“Hemos acordado que, próximamente, Ucrania, Europa y EE.UU. se reunirán”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Kushner y Witkoff celebrada al término de las reuniones que los representantes de Kiev, las principales capitales europeas y Washington celebraron en la capital ucraniana.

El presidente ucraniano dijo en otro pasaje de la rueda de prensa que esta nueva reunión podría producirse en las próximas semanas.