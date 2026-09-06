Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vida tras un accidente de tráficoPrimarias del PSOE de CórdobaEnvejecimiento de la poblaciónVelá de la FuensantaManuel Torralbo Fiesta de la VendimiaCalor de noche en CórdobaPosibles lluvias este fin de semanaDcoop-DeoleoVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloToros en Priego de CórdobaGuía Velá de la FuensantaFestival de JuegosNutrición en el Córdoba CFOrigen del apellido GarcíaUn 'castillo' que nunca fue castillo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  2. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  3. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  4. Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
  5. La Vuelta llega a Córdoba: jornada rompepiernas este domingo con tres puertos y final en Vallellano
  6. De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa
  7. Guía completa de la Velá de la Fuensanta de Córdoba 2026: horarios, actuaciones, procesiones y programa de actividades
  8. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma

El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma

Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos

Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"
Tracking Pixel Contents