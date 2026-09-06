Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vida tras un accidente de tráficoPrimarias del PSOE de CórdobaEnvejecimiento de la poblaciónVelá de la FuensantaManuel Torralbo Fiesta de la VendimiaCalor de noche en CórdobaPosibles lluvias este fin de semanaDcoop-DeoleoVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloToros en Priego de CórdobaGuía Velá de la FuensantaFestival de JuegosNutrición en el Córdoba CFOrigen del apellido GarcíaUn 'castillo' que nunca fue castillo
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El ministro de Seguridad Nacional israelí presenta un plan para expulsar a 1,86 millones de personas de Gaza en 7 años

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  2. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  3. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  4. Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
  5. La Vuelta llega a Córdoba: jornada rompepiernas este domingo con tres puertos y final en Vallellano
  6. De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa
  7. Guía completa de la Velá de la Fuensanta de Córdoba 2026: horarios, actuaciones, procesiones y programa de actividades
  8. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma

El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma

Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

Vuelven los 40 grados a Córdoba: la Aemet pone en aviso a toda la provincia hasta el martes

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos

Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"
Tracking Pixel Contents