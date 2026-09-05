Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán reclama a EEUU que "acepte los hechos" y "retire" a sus militares desplegados en Oriente Próximo

El Ejército de Irán ha reclamado este viernes a Estados Unidos que "acepte los hechos" derivados del conflicto abierto por su ofensiva conjunta con Israel contra el país asiático y "se retire de la región", reiterando así su exigencia de que las tropas estadounidenses abandonen Oriente Próximo.

"Los problemas del Ejército estadounidense en la región y los problemas de la población de este país se deben a los errores de las autoridades estadounidenses al violar los derechos de un país independiente y civilizado", ha manifestado el portavoz del Ejército, Mohamed Akraminia.

"La solución adecuada para Estados Unidos es aceptar los hechos, asumir las consecuencias y retirarse de la región", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "esto hará que la región sea más segura y acercará al pueblo estadounidense a la prosperidad".