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Anuncio de la OIEA

Alto el fuego en Zaporiyia: Rusia y Ucrania interrumpen la ofensiva para permitir reparaciones en la nuclear

Es temporal y localizado en el entorno de la central

Archivo - Arxiu - Central nuclear de Zaporiyia, a Ucraïna

Archivo - Arxiu - Central nuclear de Zaporiyia, a Ucraïna / ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA

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Europa Press

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este sábado un alto el fuego temporal y localizado en el entorno de la central nuclear de Zaporiyia para permitir los trabajos de reparación en la línea eléctrica que suministra a las instalaciones, tras producirse un largo corte, debido a los ataques cruzados entre Ucrania y Rusia.

"Ha entrado en vigor otro alto el fuego localizado negociado por el OIEA para permitir las reparaciones de la línea eléctrica necesarias para restablecer el suministro eléctrico externo a la central nuclear de Zaporiyia", ha confirmado la entidad dependiente de Naciones Unidas en un mensaje en redes sociales.

En medio de los combates entre Rusia y Ucrania "la central perdió la conexión con su única línea eléctrica restante -la de 330 kilovoltios Ferosplavna-1- el 20 de agosto", ha indicado el OIEA, señalando que en las últimas semanas la central nuclear ha dependido de generadores diésel de emergencia para refrigerar sus seis reactores y las piscinas de combustible usado.

"La central se está quedando sin reservas de combustible diésel y se enfrenta a un posible apagón total en cuestión de días, a menos que se restablezca el suministro eléctrico externo o se puedan transportar más reservas de combustible hasta las instalaciones, situadas en una zona de guerra activa", ha señalado, incidiendo en que técnicos ucranianos comenzarán las reparaciones de la línea eléctrica a lo largo del día "una vez se haya desminado la zona".

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El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha destacado que tanto Moscú como Kiev colaboraron "de forma constructiva" en aras de la seguridad y la protección nucleares. Según ha detallado, un equipo del organismo supervisará las reparaciones durante el alto el fuego, que se trata del séptimo de este tipo en el entorno de la central nuclear, con el objetivo de prevenir un accidente nuclear.

Fuente: El Periódico

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