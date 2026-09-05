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Internacional

Un activista de la Global Sumud Flotilla se encuentra "crítico" tras 21 días en huelga de hambre en Túnez

Archivo - Imagen de archivo de un buque de la flotilla a Gaza en un puerto de Túnez

Archivo - Imagen de archivo de un buque de la flotilla a Gaza en un puerto de Túnez / Hasan Mrad/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

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Europa Press

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha alertado de que el activista tunecino Wael Nawar se encuentra en estado "crítico" como consecuencia de la huelga de hambre que inició hace ya 21 días en protesta contra su detención preventiva en su propio país, así como la de otros tres integrantes.

Los abogados que han podido visitar a los activistas en la cárcel de El Mornaguia han explicado que Nawar "sufre dolor estomacal grave, agotamiento extremo, incapacidad para estar de pie o caminar ininterrumpidamente y tiene gran dificultad para hablar".

"La salud de Nawar se deteriora (...) con falta de electrolitos agravada por las olas de calor extremo que aceleran su deterioro físico hasta niveles habituales a partir del día 30 de huelga de hambre", ha advertido el grupo, que recuerda que en las tres últimas semanas han muerto 20 presos en las cárceles de Túnez debido al calor.

Prisión por participar en la flotilla

Nawad y los activistas Nabil Chanufi, Ghassan Henchiri y Ghassan Bughdiri llevan ya casi seis meses en prisión preventiva tras ser detenidos en marzo por su implicación en la misión de la Flotilla Sumud para llevar ayuda humanitaria la Franja de Gaza a pesar del bloqueo israelí.

En el caso de Bughdiri padece un sarpullido que le cubre todo el cuerpo y Henchiri necesita una operación por las heridas que sufrió cuando participaba en la flotilla y también padece sarpullido por "atención médica inadecuada". La situación de los cuatro presos es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostiene la Global Sumud Flotilla.

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La Global Sumud Flotilla exige por tanto la liberación "inmediata e incondicional" de los cuatro activistas, tratamiento médico externo, la retirada de los cargos por motivos políticos y el levantamiento de todas las restricciones a la actividad política impuestas a otros activistas.

Fuente: El Periódico

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