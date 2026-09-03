Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamientos en CórdobaUna odisea: "Rezo para que no pase la policía"Apoyo a Ceuta en CórdobaApoyo a Ceuta pueblos de CórdobaAviso naranja por calorÚltimo ascenso Córdoba CFCortes de tráfico Vuelta en CórdobaADN Tulia | Crimen de La FuensantaAyudas tras el paroReparación edificio reloj TendillasValor plantilla Córdoba CFBolsas profesores secundariaFallece el cura Juan PereaCoches Policía Local CórdobaImportación fraudulenta de cochesParo en CórdobaRobo en Puente GenilIntervención Mezquita-Catedral
instagramlinkedin

Sucesos

Mueren tiroteados en Francia cuatro miembros de una familia, incluidos dos niños de seis y nueve años

Según informa el diario L'Est Républicain el culpable es el padre que los mató con un fusil y luego se quitó la vida

policia francia

policia francia / periodico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

Cuatro miembros de una familia murieron a tiros este miércoles en el noreste de Francia en lo que los primeros elementos apuntan a una matanza cometida por el padre que luego se quitó la vida, según la prensa francesa.

El diario L'Est Républicain informó este jueves de que los hechos ocurrieron hacia las 20.00 hora local en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes de la localidad de Gy, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon.

Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de 6 y 9 años.

De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida.

Noticias relacionadas

Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy. La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  2. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
  3. Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
  4. «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
  5. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  6. Fallece en Córdoba Juan Perea Moncayo, párroco dedicado a la pastoral obrera y a la labor con los más pobres
  7. Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda
  8. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos

Directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Mueren tiroteados en Francia cuatro miembros de una familia, incluidos dos niños de seis y nueve años

Mueren tiroteados en Francia cuatro miembros de una familia, incluidos dos niños de seis y nueve años

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas que pueden alcanzar los 43 grados esta tarde

Córdoba, en aviso naranja de la Aemet por altas temperaturas que pueden alcanzar los 43 grados esta tarde

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 3 de septiembre
Tracking Pixel Contents