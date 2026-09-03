Hallan asesinados al músico de 'Camilo Séptimo' Jonathan Meléndez, a su mujer embarazada y a su hija de 3 años en México

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de un miembro de la banda de indie rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Centro).

El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, después de que vecinos de la torre residencial alertaran a la policía municipal tras escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego en el interior del departamento.

Al ingresar en el inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.

En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física.

El robo, la principal hipótesis del crimen

Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N" se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.

Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo.

Noticias relacionadas

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía mexiquense procesa la escena para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Fuente: El Periódico