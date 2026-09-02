Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cobertura del paroCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaPleno del Ayuntamiento de CórdobaAsí queda la plantilla del Córdoba CFIndignación en Las MorerasNélson Monte, nuevo refuerzo del CCFParo en CórdobaAviso naranja por calorInforme jurídico de los cines de veranoCrisis de CeutaNuevo mercadillo del Sector SurImagen del niño del hombre fallecido en redesPérgola Duque de RivasPlan turístico de grandes ciudadesObituario de Manuel CerratoDespedida de los niños saharauisMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaAntonio García, nuevo entrenador de porteros de España
instagramlinkedin

Turquía

El choque de dos buques comerciales deja 10 desaparecidos frente a las costas de Estambul

Los buques 'Alsu' y 'Tugberk Imamoglu' han chocado en torno a las 3.00 horas

Ambulancia en Estambul, Turquía.

Ambulancia en Estambul, Turquía. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Al menos diez personas han sido dadas por desaparecidas tras colisionar este viernes dos buques comerciales con bandera turca frente a las costas de la provincia de Estambul, en el noroeste de Turquía, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del suceso.

La oficina del gobernador de Estambul ha indicado en un comunicado en redes sociales que los buques 'Alsu' y 'Tugberk Imamoglu' han chocado en torno a las 3.00 horas (hora local) y ha confirmado el despliegue de "numerosas unidades navales" y helicópteros.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha resaltado que, si bien el 'Alsu' "parece no tener daños visibles", los equipos no han podido localizar el 'Tugberk Imamoglu', ni a su tripulación, compuesta por diez personas, por lo que hay una operación de búsqueda y rescate en marcha en la zona, situada frente al distrito de Silivri.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
  2. La Universidad de Córdoba estrena cinco nuevas titulaciones en el curso 2026/2027: un grado y cuatro másteres
  3. El Córdoba CF juvenil cede ante el Real Madrid en su estreno en el Mundial de Clubes
  4. Indra activa el acuerdo con Hanwha para fabricar el obús que montará Escribano en su fábrica de Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos
  6. Vecinos de Los Poleares de Lucena denuncian un importante movimiento de tierras a escasos metros del arroyo de Agua Nevada
  7. Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer
  8. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

Pleno exprés de un minuto: Capitulares inicia el curso político con la renuncia de un concejal del PP y la llegada de María Encarnación Pozanco

Pleno exprés de un minuto: Capitulares inicia el curso político con la renuncia de un concejal del PP y la llegada de María Encarnación Pozanco

Los ayuntamientos socialistas de Baena, Villafranca de Córdoba y Adamuz participarán en las concentraciones en apoyo a Ceuta

Los ayuntamientos socialistas de Baena, Villafranca de Córdoba y Adamuz participarán en las concentraciones en apoyo a Ceuta

El paro sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía, aunque la cifra total de desempleados es la más baja desde 2007

El paro sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía, aunque la cifra total de desempleados es la más baja desde 2007

Córdoba firma su mejor agosto desde 2005: el paro cae en 6.604 personas en un año

Córdoba firma su mejor agosto desde 2005: el paro cae en 6.604 personas en un año

La Vuelta a España 2026 llega a Córdoba: estos son los lugares clave donde se decidirá la 15ª etapa

La Vuelta a España 2026 llega a Córdoba: estos son los lugares clave donde se decidirá la 15ª etapa

Moeve Fútbol Zone 2x01: todo lo que dejó el cierre del mercado de fichajes

Tracking Pixel Contents