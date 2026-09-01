Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo públicoCierre de mercado del Córdoba CFConsumo de tabacoFabricación de obuses en CórdobaNuevas titulaciones de la UCOAyudas recuperación CeutaAsignatura pendiente CCFSaya de la MercedOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosApartamentos turísticosProgramación 'Córdoba en púrpura'Incendio en el GuadalquivirCambio de sentido Huerta Santa IsabelPrecio de la viviendaVuelta a España en Palma del RíoBatalla de 'farmear aura' en Córdoba
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: 'Creo que va a ser imposible que no me emocione
  2. Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir
  3. El precio de la vivienda sigue tensándose en Córdoba con subidas de hasta el 33% en algunas zonas
  4. El Córdoba CF entrega la cuchara en un derbi de excesos ante el Granada
  5. El año agrícola empieza en la provincia de Córdoba con perspectivas de una buena cosecha de aceituna
  6. La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas
  7. Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años”

Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años”

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica menos calor y "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia

Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica menos calor y "chubascos ocasionales" en el sur de la provincia

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York
Tracking Pixel Contents