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Elecciones legislativas

El Congreso de Estados Unidos aprueba evitar un cierre de Gobierno antes de las elecciones de noviembre

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

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EFE

Washington

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para prorrogar el presupuesto federal y evitar así un cierre de Gobierno antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La medida, respaldada por 370 votos a favor y 48 en contra, ya había sido aprobada el mes pasado por el Senado, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente, Donald Trump, para su promulgación.

La resolución prorroga la financiación del Gobierno federal desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre, evitando así un cierre administrativo durante las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La mayoría republicana y la oposición demócrata se unieron para evitar un engorroso cierre de Gobierno en plena campaña electoral, que habría dejado sin sueldo a miles de empleados federales, habría paralizado a las principales agencias del país e incluso podría haber generado disrupciones en el tráfico aéreo.

El año pasado, se produjo el cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, de 43 días, ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como 'Obamacare'.

Además, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por falta de financiación, después de que los demócratas bloquearan los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

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En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda de la Administración Trump.

Fuente: El Periódico

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