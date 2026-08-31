Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaSadeco limpia los colegiosApartamentos turísticosDerrota del Córdoba CFOkupas en Fernán NúñezVuelta a España en Palma del RíoMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaMuralla romana en una cristaleraDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Próximo

Irán y EEUU vuelven al intercambio de ataques tras un mes de parón y presión económica

Washington ha disparado este lunes por la noche contra dos supuestos lanzadores de misiles en la isla iraní de Larak, en la entrada de Ormuz, que supuestamente estaban disparando cohetes cargados con minas hacia las aguas del estrecho

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

Después de un mes de parón en los ataques —en julio EEUU e Irán estuvieron intercambiando bombardeos casi a diario en el estrecho de OrmuzTeherán y Washington han vuelto a los ataques este lunes por la madrugada.

Este nuevo intercambio daña seriamente los esfuerzos de mediación de Pakistán y Qatar, que la semana pasada aseguraron estar "satisfechos con avances positivos" en reuniones con altos cargos iraníes y estadounidenses.

Los bombardeos han empezado a primera hora de la madrugada de este lunes, cuando la marina estadounidense ha disparado contra dos lanzadores de misiles en la isla de Larak, en la costa iraní de Ormuz.

Según el Pentágono, estos lanzamisiles se disponían a disparar cohetes cargados con minas marinas en dirección a las aguas del estrecho. Irán, como respuesta, ha bombardeado a primera hora de la mañana de este lunes bases de EEUU en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ambos países han asegurado haber repelido los ataques.

"Este estado de ni guerra ni paz no es una solución sostenible, de la misma forma que atacar a los países del Golfo y a Jordania ha demostrado ser un fracaso. Necesitamos soluciones políticas realistas y sostenibles, que tengan en cuenta las dimensiones diplomáticas y económicas de esta crisis. Y esto debe empezar para devolver la navegación del estrecho de Ormuz a la normalidad", ha declarado este lunes el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, cuyo gobierno ha cortado toda relación comercial con Irán.

Esta es, de hecho, una de las reclamaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a sus aliados, después de que hace unos días la Casa Blanca desplegase la operación "Paria Económico", con la que EEUU busca ahogar económicamente a la República Islámica.

Trump publica un vídeo generado con IA que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg

Trump publica un vídeo generado con IA que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg

Sara Fernández

Trump, de hecho, ha publicado durante la madrugada de este lunes un vídeo de inteligencia artificial destruyendo y bombardeando lo que él mismo asegura que es la isla iraní de Jarg, el punto neurálgico del comercio internacional de crudo del país persa. "¡Jarg siendo reducida a escombros!", ha añadido el multimillonario en su mensaje en redes sociales.

Paso cerrado

Además de sus ataques contra Jordania y EAU, Irán también ha disparado este lunes por la mañana contra varios cargueros que intentaban cruzar Ormuz a través de aguas territoriales de Omán, país que posee territorio en la orilla sur del estrecho.

Ambos países, a finales de agosto, llegaron a un acuerdo para la reapertura de la vía, pero Teherán asegura que la vuelta a la normalidad tan solo ocurrirá si EEUU "termina con sus provocaciones".

"La marina de la Guardia Revolucionaria avisa que el destino de cualquier barco que viole las reglas de seguridad en Ormuz será el mismo [que los atacados este lunes]. Es obligatorio que cualquier navío siga las regulaciones establecidas por la Guardia Revolucionaria para navegar por la vía", ha declarado Teherán en un comunicado este lunes:

Noticias relacionadas

"Las empresas navieras no deberían dejarse engañar por las provocaciones del Ejército estadounidense, asesinos de niños, y no deberían exponer innecesariamente a sus tripulaciones y carga", ha continuado el comunicado. Irán, desde el inicio de la guerra, ha matado con sus ataques a 19 marineros en Ormuz, según la Organización Marítima Internacional de la ONU.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  2. Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
  3. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  4. Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años
  7. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Granada
  8. Diego Copé, delegado de Educación en Córdoba: 'Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública

Una patrulla de la Guardia Civil sofoca un incendio en una nave industrial de Espiel

Una patrulla de la Guardia Civil sofoca un incendio en una nave industrial de Espiel

Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Naomi Watts, segundo Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

Preparativos para la vuelta al cole en Córdoba: Sadeco refuerza la limpieza de los colegios con 20 operarios más

Preparativos para la vuelta al cole en Córdoba: Sadeco refuerza la limpieza de los colegios con 20 operarios más

El Consejo General de Enfermería pide prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en toda España

El Consejo General de Enfermería pide prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en toda España

La psicología dice que las personas que cuidan varias mascotas sufren más estrés emocional que quienes solo tienen una

La psicología dice que las personas que cuidan varias mascotas sufren más estrés emocional que quienes solo tienen una

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida

Las futbolistas en España podrán acceder a tratamientos de reproducción asistida

Los apartamentos turísticos de Córdoba disparan un 54% sus viajeros en julio y acumulan un 22% más este año

Los apartamentos turísticos de Córdoba disparan un 54% sus viajeros en julio y acumulan un 22% más este año

Iryo saca a la venta sus billetes para 2027 con salida y destino en Córdoba: así se pueden adquirir

Iryo saca a la venta sus billetes para 2027 con salida y destino en Córdoba: así se pueden adquirir
Tracking Pixel Contents