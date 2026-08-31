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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Dos muertos y 16 heridos en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod
Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo en un ataque de Kiev contra la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera común, informaron hoy fuentes oficiales.
Según el gobernador local, Alexandr Shuváev, entre los fallecidos hay un menor de 16 años. Shuváev también informó a través de sus redes sociales sobre varios incendios causados por el ataque.
Los medios locales informan, por su parte, de que Kiev golpeó Bélgorod con misiles y alcanzó una central eléctrica y unos almacenes del gigante del comercio electrónico Ozon.
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, solo se reunirán para firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto ruso-ucraniano, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Hace tiempo que proponen celebrar una cumbre Putin-Trump-Zelenski. Y ustedes conocen bien la posición de nuestro jefe de Esado, esta reunión solo es posible para firmar los acuerdos. Y nos acuerdos no serán un trato primitivo", aseveró a la prensa, citado por la agencia rusa Interfax. Según el representante de la Presidencia rusa, estos acuerdos "son el resultado de un proceso de arreglo muy complejo, que puede contener una gran cantidad de detalles".
Zelenski: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que "cada día, Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino", al comentar los ataques ucranianos de largo alcance en territorio ruso y la necesidad de nuevas medidas sancionadores de los aliados de Ucrania contra la infraestructura militar rusa. "Nuestras respuestas de largo alcance funcionan a diferentes distancias y en distintos ámbitos, pero siempre de forma justa y de manera que priven a Rusia de los recursos para librar su cruel guerra", aseguró Zelenski en un mensaje en X.
Precisó que durante la pasada noche, las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon instalaciones utilizadas para el almacenamiento, la preparación y el lanzamiento de drones de ataque en las regiones rusas de Oriol y Rostov y también lanzaron ataques contra un aeródromo militar en Yeisk y en el mar Negro.
El Kremlin justifica sus ataques masivos contra Kiev
El Kremlin considera "adecuados" los ataques masivos contra Kiev de los últimos días, que califica de respuesta a los ataques contra la infraestructura civil de la retaguardia rusa, aseveró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Ahora observamos ataques bastante sistemáticos. El efecto se nota a simple vista", aseveró a la televisión pública rusa.
Ucrania ataca una de las mayores refinerías del noroeste de Rusia
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, la mayor de su tipo en la parte europea rusa, según informaron este domingo las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.
Según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko, sobre la región de Leningrado fueron derribados 62 drones.
Rusia anuncia campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles ucranianas y rusas.
El OIEA alerta de que la central de Zaporiyia tiene combustible diésel solo para diez días
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha advertido de que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, cuenta solo con combustible diésel suficiente para unos diez días de abastecimiento de los generadores que garantizan la refrigeración y seguridad de las instalaciones nucleares. "El combustible diésel tiene una importancia fundamental cuando una central nuclear pierde el suministro externo (...). Sin suministro externo ni más envíos de diésel, la central podría sufrir un apagón total en unos diez días", ha explicado el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi. Por ello, el OIEA ha anunciado gestiones para establecer una nueva zona de alto el fuego, la séptima, para facilitar la reparación de la línea eléctrica Ferosplavna 1.
Ascienden a 37 los muertos en un ataque ruso contra un almacén con munición en Bucha, cerca de Kiev
La cifra de muertos en un ataque ruso con drones el viernes contra un almacén que supuestamente albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ya asciende a 37, según informaron este sábado las autoridades ucranianas en su más reciente balance. "Lamentablemente, el número de muertos en el distrito de Bucha ha ascendido a 37. Una pérdida terrible e irreparable", escribió el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en su cuenta de Telegram, quien agregó que las labores de los equipos de rescate y de todos los servicios pertinentes continúan en el lugar de la tragedia.
El exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido por Zelenski, será asesor de su exhomólogo italiano
El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov, que fue cesado por el presidente Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se convertirá en asesor de su exhomólogo italiano, Guido Crosetto, a quien ayudará en cuestiones sobre el fortalecimiento del sector de la tecnología militar.
"Me complace que Mijailo Fedorov haya aceptado ofrecerme su consultoría como asesor para la innovación en Defensa. Hoy en día, el simple conocimiento de las nuevas tecnologías ya no es suficiente: la capacidad de adaptar los procesos organizativos es esencial, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas que puedan utilizarse a gran escala", ha indicado Crosetto en un comunicado tras sostener un encuentro con el ucraniano.
El titular de Defensa italiano ha asegurado que cuenta con "una importante experiencia en el campo de la innovación digital aplicada a la administración pública y la defensa". "Ha sido una oportunidad para profundizar en temas de drones, sistemas no tripulados y defensa aérea, así como para debatir sobre la evolución del ecosistema tecnológico", ha agregado.
Putin se reunirá con Xi, Erdogan, Modi y Pezeshkian en el marco de la cumbre de la OCS
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con los líderes de China, Irán, Turquía e India en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará la próxima semana en Kirguistán, informó este viernes el Kremlin.
El encuentro entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, tendrá lugar el lunes y en él abordarán el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2, precisó Yuri Ushakov, asesor presidencial de política internacional.
El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.
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