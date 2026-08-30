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Conflicto en Oriente Próximo

Irán denuncia ataques de EEUU contra la isla de Larak y asegura que la "agresión" será "castigada"

El enclave se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, lugar estratégico para el tránsito de petróleo global y escenario de disputa entre ambos países

magen del estrecho de Ormuz.

magen del estrecho de Ormuz. / IRNA

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EFE

La Guardia Revolucionaria iraní ha reportado ataques de Estados Unidos durante la madrugada entre este domingo y lunes contra la isla de Larak, según han informado medios locales. En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, un portavoz de este cuerpo de élite aseguró que esta "agresión terrorista" será "castigada".

El mensaje indica que el ataque fue perpetrado con drones y que ha dejado muertos y heridos, sin especificar las cifras. La isla de Larak se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, lugar estratégico para el tránsito de petróleo global y escenario de disputa entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra.

En otro comunicado posterior, un portavoz de la Guardia Revolucionaria tachó el ataque de "error estratégico y fatal". La televisión catarí Al Jazeera había recogido previamente la información de un oficial del Ejército estadounidense que aseguraba que el objetivo de Washington eran dos lanzacohetes iraníes apostados en la isla.

Mapa de ubicación del Estrecho de Ormuz.

El primer ataque en un mes

El de hoy es el primer ataque del que se tiene constancia desde finales de julio, cuando los medios informaron de bombardeos contra decenas de objetivos militares de la Guardia Revolucionaria iraní.

Tras el colapso de las conversaciones para alcanzar la paz y tras expirar el alto el fuego y el plazo de 60 días para tratar de lograr una salida negociada al conflicto, Washington anunció un nuevo y severo paquete de sanciones contra Teherán, apuntando a que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.

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Sin embargo, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, salió después al paso para aclarar que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" si fuera necesario.

Fuente: El Periódico

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