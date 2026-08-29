Referéndum ártico
Islandia vota sobre su futura relación con la UE con una exigua ventaja a favor del ingreso
Los electores deben pronunciarse sobre la eventual reapertura de unas negociaciones de adhesión, suspendidas en 2013
Los colegios electorales islandeses han abierto este sábado para el referéndum sobre la reapertura de las negociaciones de ingreso en la UE, en suspenso desde 2013, con una ventaja exigua y menguante para el sí. Un sondeo de última hora publicado por la radiotelevisión pública RUV sitúa los votos favorables a la adhesión en el 50,4%, frente al 49,6% para el no. Hace unas semanas, al sí se le pronosticaba entre un 51% y un 52%. Islandia forma parte del Espacio Económico Europeo (ECC) y también de la zona Schengen. Hay división de opiniones a cerca de qué ventajas podría reportar a la isla ártica su ingreso como miembro de pleno derecho en la UE. Principalmente, el poderoso sector pesquero y el ámbito rural temen ver mermada su soberanía sobre los caladeros de pesca y en agricultura, dos capítulos que no llegaron a abrirse en el primer proceso negociador.
Islandia pidió su ingreso en 2009, bajo el impacto de la crisis financiera global que hizo colapsar su banca. Cuatro años después quedaron interrumpidas las negociaciones, cuando se habían abierto 27 de los 33 capítulos previstos, pero no los de pesca y agricultura. El avance del euroescepticismo hizo que se dieran por suspendidas las conversaciones.
La iniciativa por el referéndum partió de la jefa del gobierno, la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, en el poder desde 2024. Bruselas anhela una victoria del sí, que inyectaría optimismo y abriría la puerta a la incorporación de un país rico al club. El ansia anexionista de Donald Trump respecto a Groenlandia abona a los partidarios del sí, por considerar que brindaría una mayor protección a la isla, sin ejército propio pese a ser miembro fundacional de la OTAN.
Los colegios electorales se cerrarán a las 22.00, hora islandesa (medianoche en España). Los resultados se esperan de madrugada o ya a primera hora del domingo. En algunas zonas, la población vive muy dispersa, lo que complica el proceso de conteo.
La Autoridad Electoral ha informado de una cifra récord del voto avanzado, que se abrió a finales de julio y que alcanzó, hasta el viernes, un 22 % del electorado. Son unos 273.000 los islandeses llamados a votar, del total de 397.000 habitantes de la isla. En caso de una victoria del sí, se someterá a un segundo referéndum el acuerdo que se alcance con la UE. Bruselas ha avanzado que se buscarán soluciones “creativas” para los capítulos más complejos –es decir, al pesca, que aporta casi un 7 % del PIB de la isla-.
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Fuente: El Periódico
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