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GUERRA UCRANIA

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Imagen de archivo de bombardeos rusos a centros logísticos de Kiev.

Imagen de archivo de bombardeos rusos a centros logísticos de Kiev. / Europa Pressniuk

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EFE

Berlín

Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso el viernes contra un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.

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