Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleos en hoteles, bares y restaurantesEclipse lunar en CórdobaManolete 79 años de su muerteCayetano de JuliaCompra de DeoleoMortalidad en CórdobaTensión en CeutaNuevas normas de la DGTRafa Lozano JR. | Oro Juegos del MediterráneoCaídas accidentalesAgenda de ocio del fin de semanaFarmacias, ante los ictusIsma Ruiz contra el Granada CFCastillo imposibleEl cambio de nombre de un puebloPueblo de la Subbética
instagramlinkedin

Estados Unidos

Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a los cuatro astronautas de Artemis II

Es la máxima distinción que el Gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman (i), Victor Glover (2-i), Christina Koch (2-d) y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen (d), posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman (i), Victor Glover (2-i), Christina Koch (2-d) y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen (d), posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Miami

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado este viernes la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de Artemis II, que en abril completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

"Hoy otorgamos con orgullo la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la notable tripulación de Artemis II. Acompáñenme a felicitar al comandante Reid Wiseman, al piloto Victor Glover, a la especialista de misión Christina Koch y al especialista de misión Jeremy Hansen", ha dicho Trump durante el acto, celebrado en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Texas).

Esta medalla es la máxima distinción que el Gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Los cuatro astronautas despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.

Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos en la Luna.

Además, Koch fue la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Glover el primer hombre de raza negra y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el primero de ese país.

La tripulación ha entregado a Trump una chaqueta azul de la NASA con el logo de Artemis II, además de otros dos parches con los números 45 y 47, en referencia a sus dos mandatos como presidente.

Artemis II fue la segunda misión del programa espacial con el que la NASA pretende llevar de nuevo al ser humano a la superficie lunar antes del final de esta década.

Noticias relacionadas

Para ello, la agencia espacial tiene previsto lanzar el próximo año Artemis III, que pondrá a prueba varias maniobras de acoplamiento de la cápsula en órbita terrestre. Será Artemis IV, programada para 2028, la misión que, por primera vez en más de medio siglo, llevará astronautas hasta la superficie de la Luna.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  2. Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
  3. La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
  4. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  5. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  6. Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida en Córdoba: 'Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico
  7. Urbanismo tendrá que limpiar dos parcelas residenciales de la antigua Azucarera de Villarrubia contaminadas por compuestos con 'riesgo inadmisible' para la salud
  8. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética

Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno

Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno

La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes

Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a los cuatro astronautas de Artemis II

Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a los cuatro astronautas de Artemis II

Los fallecidos en Córdoba el viernes 28 de agosto

Los fallecidos en Córdoba el viernes 28 de agosto

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Lya se reencuentra este sábado con Córdoba para cerrar el ciclo de conciertos de la Puerta del Puente

Lya se reencuentra este sábado con Córdoba para cerrar el ciclo de conciertos de la Puerta del Puente
Tracking Pixel Contents