Una Islandia dividida retoma el debate de la adhesión a la UE 13 años después

El debate sobre la adhesión de Islandia a la Unión Europea ha vuelto a sacudir al país más de una década después. Miles de votantes decidirán este sábado, a través de un referéndum, si apoyan al Gobierno de la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir en su objetivo de retomar las conversaciones con Bruselas o si, por el contrario, mantienen a esta pequeña nación del Ártico fuera de las instituciones europeas. El escenario económico y geopolítico es muy distinto al de 2013, cuando el entonces Gobierno conservador decidió dar carpetazo al asunto, pero el debate sigue generando importantes divisiones entre la sociedad islandesa.

El país atraviesa un momento de dificultades económicas debido al aumento del coste de la vida. La inflación interanual se sitúa en el 5,6% —casi el doble que la media de la UE— mientras que el banco central ha elevado los tipos de interés hasta el 8%, una cifra casi cuatro veces mayor que la de la zona euro. La inestabilidad económica es uno de los principales argumentos de los partidarios del sí, que sostienen que el ingreso al club comunitario y la adopción de la moneda única aportarán una mayor seguridad frente a la volatilidad de la corona islandesa.

"Actualmente en Islandia se están financiando unos intereses mucho más altos que en cualquier otro país de la Unión Europea. Teóricamente no deberían tener problemas en este sentido si entraran en el euro, ya que tendrían acceso a una financiación más barata y una mayor estabilidad económica", explica Héctor Sánchez, investigador del CIDOB, quien alerta sin embargo de que la adopción de la moneda única no supone una "inmunidad" frente a las crisis económicas ni a la inflación. "Entrar en el mercado único y en el euro tiene beneficios, pero no es la panacea", añade.

Amenaza en el Ártico

La creciente inestabilidad en el plano geopolítico también ha supuesto un cambio importante respecto a 2013. Las guerras en Ucrania y en Oriente Medio han llevado a las principales potencias a fijarse en el Ártico como un nuevo punto estratégico a nivel comercial y militar. La presencia cada vez mayor de buques de Rusia y China en la zona, así como las amenazas anexionistas a Groenlandia por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han despertado la preocupación del Gobierno islandés, que apunta a la necesidad de reforzar la seguridad nacional con nuevas alianzas al margen de la OTAN.

"La cuestión de la seguridad no ha sido un asunto especialmente relevante hasta los últimos años, debido a la inestabilidad en Estados Unidos y a la desconfianza hacia su presidente [Donald Trump]", asegura Gylfi Magnusson, profesor de la Universidad de Islandia. "Así que ahora hay quienes sostienen que la pertenencia a la OTAN y los acuerdos que tenemos con Estados Unidos podrían no servir de mucho si el Gobierno estadounidense realmente no está dispuesto a cumplir sus compromisos", añade Magnusson, quien apunta a que una eventual adhesión a la UE también ayudaría a plantar cara a Trump en su guerra arancelaria.

Industria pesquera

A pesar de las supuestas ventajas en términos económicos y de seguridad, aún son muchos los islandeses que ven con escepticismo un posible ingreso al club comunitario. Las últimas encuestas apuntan a que el síse impondría en la votación de este sábado con poco más de un 50% de los votos, pero este será solo un primer paso en el camino a la adhesión, que deberá decidirse en un segundo referéndum una vez negociados los términos del pacto con Bruselas.

El éxito de esta segunda consulta dependerá en gran parte de lo acordado por las dos partes en materia de pesca, un asunto especialmente sensible para Islandia y que han utilizado los partidarios del no para defender su postura. La industria pesquera sigue teniendo un peso importante en la economía doméstica: en 2023 representaba el 6,5% del PIB, mientras que los productos de mar supusieron casi el 40% de las exportaciones. Algo que podría verse afectado con un ingreso al club comunitario y en la Política Pesquera Común de la UE.

El analista Tobias Etzold explica que el lobi pesquero tiene una importante influencia en la política islandesa, especialmente en los partidos conservadores, lo cual podría inclinar la balanza hacia el no incluso aunque el Gobierno consiga una cierta flexibilidad en este sentido en una eventual negociación con Bruselas. "El gran temor es que tengan que ceder y hacer sacrificios. Las cuotas pesqueras y la entrada de flotas de países de la UE en aguas islandesas es algo que muchos quieren evitar y se ha convertido en uno de los principales argumentos en contra de entrar a la UE", afirma Etzold, asesor principal en el centro de pensamiento European Policy Center, con sede en Bruselas.

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Todo apunta a que, en caso de que el sí se imponga en este referéndum, el proceso de adhesión de Islandia será más sencillo que el de otros candidatos, ya que el país ya está integrado en el espacio Schengen y en el Espacio Económico Europeo (EEE) y ya ha incorporado una parte importante del marco regulatorio de la UE a su ordenamiento nacional. Además, su eventual entrada en el club comunitario permitiría demostrar a Bruselas que el proyecto europeo sigue siendo atractivo. La votación de este sábado será el primer paso en este camino.